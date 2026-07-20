Belgia a fost eliminată în sferturile de finală ale competiției, unde a pierdut chiar în fața noii campioane mondiale, Spania, scor 1-2.

Rudi Garcia pleacă de la naționala Belgiei

Contractul lui Rudi Garcia la naționala Belgiei nu va mai fi prelungit. Tehnicianul francez îi părăsește pe ”Diavolii Roșii” după Cupa Mondială 2026.

”Rudi Garcia și Federația Regală Belgiană de Fotbal (RBFA) au decis să nu prelungească contractul care expiră la 31 iulie 2026.

Rudi Garcia și-a preluat funcția la 1 februarie 2025, succedându-i lui Domenico Tedesco. Sub conducerea sa tehnică, „Diavolii Roșii” ai Belgiei și-au asigurat menținerea în Liga A a UEFA Nations League și au obținut calificarea la Cupa Mondială FIFA 2026.

La Cupa Mondială, naționala Belgiei a fost eliminată în sferturile de finală de Spania, echipă care avea să devină ulterior campioană mondială”, se arată în comunicatul emis de Federația Belgiană de Fotbal.

Vincent Mannaert, directorul tehnic al federației belgiene, a ținut să îi mulțumească lui Rudi Garcia pentru serviciul adus fotbalului belgian și a dezvăluit că lucrează deja pentru a-i găsi un înlocuitor tehnicianului francez.

”Rudi Garcia a avut, fără îndoială, un rol esențial în relansarea naționalei Belgiei. El a preluat funcția de selecționer într-un context sportiv și financiar dificil. Datorită implicării și experienței sale, coeziunea echipei a fost refăcută, iar Belgia a obținut un rezultat remarcabil la cea mai recentă Cupă Mondială FIFA.

În numele federației, doresc să le mulțumesc călduros lui Rudi și colaboratorilor săi pentru munca depusă în ultimele 18 luni.

Împreună cu echipa mea, pregătim acum un nou ciclu pentru națională, care va include și numirea unui nou selecționer”, a spus Mannaert.

Reacția lui Rudi Garcia

”După discuțiile purtate cu Federația Regală Belgiană de Fotbal (RBFA), am decis să nu prelungim frumoasa colaborare pe care am avut-o în ultimele 18 luni.

Las Belgia în Liga A a UEFA Nations League și printre primele opt echipe ale lumii.

Aș dori să le mulțumesc extraordinarului grup de jucători, directorului sportiv Vincent Mannaert și suporterilor care ne-au susținut pe tot parcursul acestei Cupe Mondiale.

Le doresc belgienilor mult succes în continuarea procesului de schimb de generații, de care am fost mândru să contribui la inițierea lui”, a spus Rudi Garcia.