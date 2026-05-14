După un 3-1 acasă cu Petrolul promițător, FCSB a înregistrat două rezultate slabe sub conducerea lui Filip: eșec la Csikszereda 0-1 și un egal chinuit pe teren propriu cu Unirea Slobozia (0-0).

Se adâncește criza la FCSB

În ciuda posibilităților financiare foarte bune pentru Superligă, campioana en-titre este ocolită de antrenori din cauza implicării lui Gigi Becali în alcătuirea primului 11 și în efectuarea schimbărilor.

Dacă locul la primul baraj pentru Conference League este imposibil de ratat, FCSB are emoții serioase cu privire la prima finală propriu-zisă pentru preliminariile cupelor europene. Duelul respectiv va avea loc pe 23 sau 24 mai.

O confruntare ulterioară cu Dinamo sau cu Rapid pe 29 mai ar fi și mai solicitantă pentru lidera din play-out. Prin urmare, FCSB are nevoie urgentă de un antrenor, iar variantele nu sunt deloc numeroase.

Variantele de antrenor pentru FCSB

Gigi Becali a ajuns să se bazeze pe o revenire a lui Elias Charalambous, antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi care i-a adus consecutiv echipei sale două campionate, două Supercupe ale României și două participări în faza principală din Europa League.

„Seceta” lui Becali este atât de evidentă încât latifundiarul a ajuns să îl roage public din prietenie pe Charalambous să vină la FCSB pentru partidele decisive de la barajul pentru Conference League.

Mihai Stoica, optimist în privința revenirii lui Elias Charalambous

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, s-a arătat încrezător că Gigi Becali îl va convinge pe Elias Charalambous, pe 21 mai, să revină la FCSB.

„Gigi Becali va vorbi pe 21 mai cu Elias și îl va convinge pe Elias. Dacă nu, probabil va convinge pe altcineva. Eu aș fi vrut ca numirea să fie mult mai rapidă, dar nu a depins de mine. Antrenorul va fi doar pe bancă (n.r.- în sensul că nu va lua decizii)”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Cum tehnicianul cipriot nu s-a lăsat însă până acum înduplecat, Gigi Becali s-a reorientat către Marius Croitoru, antrenorul de la Botoșani, și Leo Grozavu, predecesorul său.

Valeriu Iftime l-a dat de gol pe Becali în privința intențiilor sale, în cursul zilei de joi, 14 mai. Cele două opțiuni par însă să fie sortite eșecului.

Iftime: „Nu e posibil să le spui tu cu cine să joace”

„Haideți să vă spun cum a fost. Am avut o discuție acum câteva săptămâni, când căuta antrenor. Și m-a întrebat întâi de Leo Grozavu. I-am zis că e un om extraordinar, dar nu poate lucra la el, că nu e FCSB, adică el nu face ce spune Becali.

Mi-a spus: 'Și face ce spune Iftime?'. 'Nu, dom’ne, dar e antrenor cu personalitate. Plus că ați și scos în față tema asta că dumneavoastră hotărâți și dregeți, chiar dacă nu faceți mereu, și dați o lovitură în cap fiecărui antrenor care ar veni. Și Grozavu nu e niciodată așa'.

Și atunci a trecut la Croitoru. 'Aaa, pe ăsta îl iau sigur, pe el l-aș lua!'. 'Nu mai ai cum să-l iei, dom’ne, că e la mine. Dar și ăsta e la fel, nu e FCSB'.

Cred că într-o lume normală nimeni nu-i spune lui Guardiola sau lui Luis Enrique ce să facă la echipă. Nu e posibil să le spui tu de acasă cu cine să joace. Adică ei antrenează și tu le faci echipa.

Da, (n.r.- Becali) are un răspuns din ăsta: 'Dom’ne, nu pot, asta e jucăria mea. Și așa am câștigat campionatul'. Da. Dar cu managementul pe care ți-l spun eu, nu erați doar câștigător al campionatului și apoi vă bătea nu știu cine în Europa”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Surpriza Marius Șumudică

O altă variantă apărută în discuție a fost cea a numirii lui Marius Șumudică. Tehnicianul este liber de contract din luna martie și are o relație bună de prietenie cu Gigi Becali.

O astfel de mutare însă ar provoca furie suporterilor, mai ales membrilor galeriei din Peluza Nord, din cauza trecutului de rapidist al lui Șumudică și a declarațiilor sale ofensatoare la adresa FCSB.

Gigi Becali ar putea încerca să apeleze și la Toni Petrea, fost antrenor al roș-albaștrilor în două mandate (iulie 2020 - mai 2021 și noiembrie 2021 - iulie 2022). Petrea nu a mai avut un contract din decembrie 2025, când a fost secund la Universitatea Craiova.