Mult timp a reușit să „fugă“ Laurențiu Reghecampf (50 de ani) de pericolul unei șederi prelungite, în Sudan. Acum însă, coșmarul său s-a adeverit: conducerea clubului Al-Hilal Omdurman l-a obligat să joace în play-off-ul campionatului intern cu prima echipă.

Sport.ro a anunțat de ieri că delegația celor de la Al-Hilal Omdurman va părăsi Kigali (Rwanda), unde și-a stabilit cartierul general, cu destinația Khartoum (Sudan). Capitala țării va găzdui meciurile din play-off, începând de vineri, după ce campionatul intern s-a reluat în ianuarie, după trei ani de întrerupere.

Inițial, Al-Hilal Omdurman, care s-a înscris în acest sezon în prima ligă din Rwanda, a „driblat“ prezența în sezonul regulat din Sudan, trimițându-și garnitura secundă aici. Iar echipa B s-a descurcat excelent: locul 1, după 10 meciuri, la trei puncte de ocupanta poziției a doua.

Apoi însă, după ce „Reghe“ și elevii săi au rezolvat soarta titlului în Rwanda, șefii clubului au luat decizia: echipa secundă va juca, în ultimele două etape din Rwanda, în timp ce prima echipă va fi trimisă, la Khartoum, pentru play-off-ul întrecerii interne.