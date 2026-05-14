Ce a scris Fabrizio Romano despre Chivu după ce românul a câștigat Scudetto și Coppa Italia la Inter

La începutul lunii iunie, Cristian Chivu (45 de ani) face un an de când a semnat cu Inter Milano pentru postul de antrenor principal al clubului.

În primul an la cârma ”nerazzurrilor”, Chivu a câștigat Scudetto cu patru etape înainte de încheierea campionatului și Coppa Italia, după ce Inter a învins-o în finala care a fost în direct pe VOYO pe Lazio cu 2-0.

Cristi Chivu, care a fost căpitan pe ”Giuseppe Meazza”, are acum trecute în cont campionatul și Cupa Italiei nu doar ca jucător, dar și ca antrenor. El a bifat 169 de meciuri în toate competițiile la echipa din Milano.

După victoria lui Inter Milano din Coppa Italia, jurnalistul sportiv italian, Fabrizio Romano, a consemnat performanța bifată de ”nerazzurri” și a evidențiat că Cristi Chivu a reușit ”dubla” domestică în primul an la Inter ca ”principal”.

”Inter a câștigat Coppa Italia după ce a bătut-o pe Lazio în finală! Dublă domestică pentru Cristian Chivu în primul său sezon la club”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

După ce a câștigat Coppa Italia, iar toți au putut păși pe suprafața de teren, Cristi Chivu și-a căutat soția, pe Adelina, cu privirea. S-a dus, ulterior, spre ea și a luat-o în brațe, împreună cu cele două fiice ale lui: Natalia și Anastasia.

Chivu a câștigat miercuri seară Coppa Italia, la două săptămâni după ce și-a trecut în cont și Scudetto!

Inter a deschis scorul în minutul 14, în urma autogolului lui Adam Marusic. Lautaro Martinez a dus scorul la 2-0 în minutul 35, după ce a speculat o eroare în defensiva adversă.

