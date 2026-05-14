În primul an la cârma ”nerazzurrilor”, Chivu a câștigat Scudetto cu patru etape înainte de încheierea campionatului și Coppa Italia, după ce Inter a învins-o în finala care a fost în direct pe VOYO pe Lazio cu 2-0.

Ce a scris Fabrizio Romano despre Chivu după ce românul a câștigat Scudetto și Coppa Italia la Inter

Cristi Chivu, care a fost căpitan pe ”Giuseppe Meazza”, are acum trecute în cont campionatul și Cupa Italiei nu doar ca jucător, dar și ca antrenor. El a bifat 169 de meciuri în toate competițiile la echipa din Milano.

După victoria lui Inter Milano din Coppa Italia, jurnalistul sportiv italian, Fabrizio Romano, a consemnat performanța bifată de ”nerazzurri” și a evidențiat că Cristi Chivu a reușit ”dubla” domestică în primul an la Inter ca ”principal”.

”Inter a câștigat Coppa Italia după ce a bătut-o pe Lazio în finală! Dublă domestică pentru Cristian Chivu în primul său sezon la club”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.