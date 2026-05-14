Publicația Politico scrie că autoritățile din New Jersey au intrat într-un conflict deschis cu FIFA.

Scandal înainte de CM 2026. Americanii "pun tunurile" pe FIFA

Guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, a criticat FIFA pentru profiturile uriașe pe care le va obține de pe urma Campionatului Mondial, în timp ce contribuabilii americani trebuie să suporte costurile logistice și de securitate. Analiștii estimează că FIFA va înregistra profituri de peste 13 miliarde de dolari în această vară.

"FIFA a reușit să navigheze abil printre dictatorii militari ai Argentinei, oligarhii Rusiei și familia regală din Qatar pentru a obține ceea ce și-a dorit la edițiile precedente ale Cupei Mondiale. Însă puternicul for care conduce fotbalul mondial s-ar putea să își fi găsit adversarul pe măsură anul acesta, în politicienii aleși din New Jersey", scriu jurnaliștii de la Politico.

Pentru a echilibra balanța, statul New Jersey a luat decizia de a introduce bilete speciale pentru suporterii care vor merge pe Stadionul MetLife. Aici se va disputa inclusiv marea finală a Mondialului.

Numai că prețurile sunt uriașe, se plâng suporterii în mediul online. Inițial, un bilet dus-întors de tren pentru a ajunge la Stadionul MetLife ar fi trebuit să coste 150 de dolari. Acum, Mikie Sherrill a anunțat că prețul final va fi de 98 de dolari.

O reducere va fi aplicată și pentru biletele de autobuz spre Stadionul MetLife. Acestea ar fi trebuit să coste inițial 80 de dolari, dar în final vor costa doar 20 de dolari.

Cu alte cuvinte, dacă un spectator vrea să meargă cu trenul metropolitan la un meci pe arena MetLife, va trebui să achite 98 de dolari. Se poate ajunge și cu mașina personală, dar toate locurile de parcare au fost epuizate.

Stadionul MetLife va găzdui opt meciuri din cadrul Campionatului Mondial din această vară. Aici vor avea loc cinci meciuri din faza grupelor, un meci din 16-imi, un meci din optimi și finala. Astfel, dacă un suporter va dori să meargă la toate cele opt meciuri, va achita 784 de dolari numai pentru biletele de tren.

Ce reclamă gazdele

Autoritățile din New Jersey spun că FIFA va obține profituri colosale în această vară, dar nu vrea să contribuie aproape deloc la costurile din jurul arenelor.

Americanii sunt de părere că FIFA ar fi putut să acopere o parte din costul acestor bilete de transport, în loc să ceară public facilități pentru fanii care vor merge spre Stadionul MetLife.

