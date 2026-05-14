Transferurile cu care Manchester United vrea să câștige titlul sezonul următor! Revoluție pe ”Old Trafford”

Concret, la capitolul mijlocași, este vorba de Carlos Baleba (22 de ani, mijlocaș defensiv camerunez, legitimat la Brighton), Adam Wharton (22 de ani, mijlocaș defensiv englez, legitimat la Crystal Palace), Elliot Anderson (23 de ani, mijlocaș central engelz, legitimat la Nottingham Forest)!

Se pare că intenția lui United este să aducă trei mijlocași centrali, un fundaș stânga și un atacant rezervă, după cum notează mai multe publicații de presă sportivă din Anglia.

Manchester United pregătește deja perioada de transferuri din vara viitoare, iar prioritățile din mercato sunt conturate.

Adam Wharton, dorit de Manchester United, dar și de Real Madrid!

Adam Wharton (22 de ani) este titular incontestabil la Crystal Palace și are evoluții lăudate atât de fanii echipei, cât și de specialiștii din Marea Britanie. Prestațiile sale îl aduc în atenția unor cluburi importante, astfel că mijlocașul englez își dorește să plece de la echipa londoneză în vară.

Printre posibile destinații se numără și Real Madrid, care pregătește campania de transferuri pentru perioada de mercato din vară, chiar dacă nu știe dacă va continua sau nu cu Alvaro Arbeloa pe banca tehnică.

Palace îl evaluează pe Wharton la 100 de milioane de euro. Real Madrid continuă, în această perioadă, să analizeze piața și ia în calcul și alte nume importante pentru un posibil transfer în vară.

Adam Wharton joacă la Crystal Palace din 2024, iar în prezent este evaluat de site-urile de specialitate la 60 de milioane de euro.

Manchester United se luptă cu Manchester City pentru Elliot Anderson

Și Manchester City l-a transformat pe mijlocaşul englez Elliot Anderson în una dintre principalele sale ţinte în 2026. Daily Mail a precizat că oficialii de la City, inclusiv directorul de fotbal, Hugo Viana, dar şi managerul Pep Guardiola, sunt mari admiratori ai jucătorului de 23 de ani. De asemenea, scouterii lui City au fost prezenţi în tribune la recentele meciuri ale Nottingham Forest.

Forest a respins orice ofertă în ianuarie, dar o vânzare înainte de Cupa Mondială este posibilă, mai ales dacă ofertele se apropie de 100 de milioane de lire sterline. Potrivit unor surse din Premier League, va fi nevoie de o sumă de peste 80 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera pe Elliot Anderson.