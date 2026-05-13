Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”

Lautaro Martinez s-a arătat extrem de fericit pentru event-ul făcut de Inter.

Argentinianul a recunoscut că nu a fost deloc simplu pentru nerazzurri să își revină după dezastrul din sezonul trecut când au rămas fără trofeu și cu un eșec dureros în finala Champions League.

Întrebat dacă Cristi Chivu merită un vot de încredere după primul său sezon la o echipă de seniori, Martinez a avut un răspuns vehement.

”Este o performanță atât de importantă... Nu a fost ușor să o luăm de la capăt după ultimul an. A fost un sezon cu adevărat important în ceea ce privește performanțele obținute și rezultatele. Sunt mândru că încheiem acest an cu încă un trofeu.

Întotdeauna se vorbește despre Inter, trebuie să continuăm să mergem pe drumul nostru și să obținem trofee. Astăzi suntem fericiți, două titluri înseamnă foarte mult.

(n.r. Un vot de încredere pentru Chivu?) Zece, nu doar unul singur, ne-a ajutat foarte mult anul acesta”, a spus Lautaro Martinez.

