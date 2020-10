Samuel Eto'o, SUPARAT pe jurnalistii de la France Football: "E lipsa de respect!" Ce l-a deranjat pe fostul atacant al Barcelonei

Pandemia de coronavirus a anulat decernarea "Balonului de Aur" in acest an.

Din acest motiv, celebra publicatie franceza France Football, a decis sa realizeze cel mai bun prim 11 din toate timpurile. Pentru a face acest lucru,jurnalistii francezi au nominalizat cate 10 fotbalisti pentru fiecare pozitie din teren, dintre care urmeaza sa aleaga cea mai buna echipa din toate timpurile.

Astfel, pentru pozitia de aripa dreapta, francezii au nominalizat nume de legenda ale fotbalului mondial, precum David Beckham, George Best, Luis Figo, Arjen Robben sau Lionel Messi. Surpriza de pe aceasta lista este Samuel Eto'o, camerunezul care a jucat de-a lungul carierei, printre altele, pentru Real Madrid, Barcelona sau Inter Milano.

Surpriza este reprezentata de faptul ca Eto'o a jucat aproape toata cariera pe postul de atacant si nu de aripa dreapta. Camerunezul a evoluat in banda dreapta doar pentru 2 sezoane, cat timp a evoluat sub conducerea lui Mourinho la Inter.

Fotbalistul care a cucerit de 4 ori trofeul UEFA Champions League s-a aratat foarte deranjat de decizia celor de la France Football printr-o postare pe o retea de socializare. Atacantul cu 118 prezente in nationala Camerunului, pentru care a reusit sa inscrie 56 de goluri, a acuzat o lipsa de respect din partea jurnalistilor care au facut aceste nominalizari.

"Multumesc, dar am jucat doar un sezon sau doua in dreapta. In cei 25 de ani de cariera, am evoluat ca atacant central. E lipsa de respect, France Football", a scris Eto'o pe Twitter.

Merci,

Mais j’ai joué 1,2 saisons sur la droite (pourtant j’ai 25ans de carrière comme avant centre)

Le manque de Respect.@francefootball N’IMPORTE QUOI! pic.twitter.com/2vmb0uuhIl — Samuel Eto'o (@setoo9) October 19, 2020

In afara de Real, Barcelona si Inter, cu care a reusit sa castige trofeul Champions League, Eto'o a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Mallorca, Chelsea, Everton sau Sampdoria, inainte de a-si incheia cariera la Qatar SC anul trecut.

In acest top select si-a facut loc si un fotbalist roman. Gheorghe Hagi a fost inclus pe lista celor mai buni mijlocasi ofensivi din istoria fotbalului.