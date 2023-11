Balonul de Aur se schimbă din 2024! Anunțul făcut de France Football

L'Equipe anunță că Groupe Amaury, proprietarul France Football și L'Equipe, va realiza un parteneriat cu UEFA începând cu 2024 pentru gala Balonului de AUr.

Balonul de Aur se schimbă din 2024! France Football anunță parteneriat cu UEFA

"Confederația europeană va deveni din 2024 principalul partener pentru organizarea ceremoniei în care sunt premiați cei mai buni fotbaliști din lume. UEFA își va aduce expertiza sa prin invitarea marilor staruri, dar și prin gestionarea laturii comerciale a evenimentului.

Contrar acordului care a existat cu FIFA între 2010 și 2015, numele trofeului nu se va schimba, nici sistemul de votare. France Football va continua să se ocupe de procesul de vot în care vor fi implicați 100 de jurnaliști internaționali pentru trofeul din fotbalul masculin și 50 pentru fotbalul feminin", scriu francezii.

În aceste condiții, din 2024 nu se va mai acorda UEFA Men's Player of the Year Award, premiu oferit de forul european celui mai bun fotbalist dintr-un an, care a fost cucerit în stagiunea precedentă de Erling Haaland.

O altă modificare importantă din viitor ar putea fi mutarea galei de la Paris: "Din 2016, evenimentul a avut loc în Paris, însă am vorbit cu Aleksander Ceferin despre posibilitatea de a organiza gala și în alte capitale europene. Nu va fi în 2024, pentru că vom rămâne în Paris la această ediție, însă ulterior există posibilitatea unei relocări", a declarat Jean-Étienne Amaury, directorul general al Groupe Amaury.

În perioada 2010 - 2015 a existat un parteneriat între FIFA și Balonul de Aur, inclusiv trofeul schimbându-și numele în FIFA Ballon d'Or. În intervalul respectiv, sistemul de votare a fost unul diferit, pe lângă jurnaliști din întreaga lume fiind implicați și selecționerii și căpitanii echipelor naționale.