Ce prăbușire: fostul internațional român, lăsat în afara lotului la o echipă obscură din Arabia Saudită!

Ce prăbușire: fostul internațional român, lăsat în afara lotului la o echipă obscură din Arabia Saudită! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Din păcate, fotbalul nostru e plin de povești cu jucători care se nasc talent și mor speranță.

TAGS:
Enes SaliAl Riyadhromanii din zona araba
Din articol

Dacă e un capitol la care cluburile noastre excelează, acela e creșterea artificială a cotelor jucătorilor!

Nu degeaba, cândva, Ioan Andone a pomenit despre „vopsirea“ unor fotbaliști din campionatul intern. Pentru că, în realitate, asta au făcut foarte mulți conducători și agenți FIFA, de-a lungul anilor. Iar clubul care se poate mândri cu o listă lungă de vedete vândute pe bani grei, care au eșuat, imediat ce au părăsit România, e Viitorul / Farul!

De aici a plecat și Enes Sali, în CV-ul căruia figurează o selecție bifată în echipa națională a României (!) la 15 ani, 8 luni și 22 de zile. Sport.ro a prezentat, zilele trecute, decăderea lui Enes Sali, după ce Hagi a încasat o avere în schimbul transferului său. 

Astăzi, fostul star al Farului a contabilizat o nouă bornă dezolantă! 

Enes Sali, lăsat în afara lotului la Al-Riyadh, locul 16 în Arabia Saudită

Dacă etapa trecută, în meciul Al-Shabab – Al-Riyadh (3-1), Enes Sali (20 de ani) a fost titular, dar schimbat la pauză, în această seară, românul a dispărut din lotul celor de la Al-Riyadh! 

În meciul Al-Riyadh – Al-Ahli, Enes Sali n-a stat nici pe banca de rezerve, spre mirarea jurnaliștilor saudiți. Aceștia au oferit știrea excluderii românului din lot, în regim de „Breaking News“, fără a oferi însă vreo explicație pentru decizia antrenorului Maurício Dulac. 

În acest sezon, Enes Sali are șapte meciuri în Saudi Pro League, cu o pasă de gol, în cele 281 de minute adunate pe teren.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Nota primită de Enes Sali la cel mai bun meci al său în Arabia Saudită, cu gol ca Leo Messi și pasă de gol!
Nota primită de Enes Sali la cel mai bun meci al său în Arabia Saudită, cu gol ca Leo Messi și pasă de gol!
Enes Sali a marcat primul gol pentru Al Riyadh. Echipa sa a fost învinsă după un final dramatic de meci
Enes Sali a marcat primul gol pentru Al Riyadh. Echipa sa a fost învinsă după un final dramatic de meci
ULTIMELE STIRI
Meciuri tari în Europa League! Toate rezultatele serii
Meciuri tari în Europa League! Toate rezultatele serii
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”
Nota primită de Ionuț Radu după ce l-a eliminat pe Răzvan Lucescu din Europa League
Nota primită de Ionuț Radu după ce l-a eliminat pe Răzvan Lucescu din Europa League
Europa League | Celta Vigo - PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat! Calificare pentru Ionuț Radu. Ce meci în Spania!
Europa League | Celta Vigo - PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat! Calificare pentru Ionuț Radu. Ce meci în Spania!
„Se califică Steaua în play-off?” Adi Popa a răspuns direct
„Se califică Steaua în play-off?” Adi Popa a răspuns direct
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”



Recomandarile redactiei
Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”
Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”
Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”
Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”
Nota primită de Ionuț Radu după ce l-a eliminat pe Răzvan Lucescu din Europa League
Nota primită de Ionuț Radu după ce l-a eliminat pe Răzvan Lucescu din Europa League
Gigi Becali i-a dat replica lui Denis Alibec. Cum l-a numit patronul lui FCSB pe jucătorul Farului
Gigi Becali i-a dat replica lui Denis Alibec. Cum l-a numit patronul lui FCSB pe jucătorul Farului
Alte subiecte de interes
Enes Sali a dat gol și a fost schimbat imediat! Duel inedit cu puștiul român de 16 ani devenit campion continental cu naționala SUA
Enes Sali a dat gol și a fost schimbat imediat! Duel inedit cu puștiul român de 16 ani devenit campion continental cu naționala SUA
”Enes Sali with the Rocket”! Perla lui Gheorghe Hagi este golgheter în Liga 3 din America de Nord
”Enes Sali with the Rocket”! Perla lui Gheorghe Hagi este golgheter în Liga 3 din America de Nord
S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!
S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!
Revenire neașteptată pentru Enes Sali! Recordmenul României, pe cale să semneze
Revenire neașteptată pentru Enes Sali! Recordmenul României, pe cale să semneze
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță o creştere spectaculoasă a temperaturilor. Zonele unde va fi cel mai cald

stirileprotv Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță o creştere spectaculoasă a temperaturilor. Zonele unde va fi cel mai cald

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

stirileprotv Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!