Ce prăbușire: fostul internațional român, lăsat în afara lotului la o echipă obscură din Arabia Saudită!

Dacă e un capitol la care cluburile noastre excelează, acela e creșterea artificială a cotelor jucătorilor!

Nu degeaba, cândva, Ioan Andone a pomenit despre „vopsirea“ unor fotbaliști din campionatul intern. Pentru că, în realitate, asta au făcut foarte mulți conducători și agenți FIFA, de-a lungul anilor. Iar clubul care se poate mândri cu o listă lungă de vedete vândute pe bani grei, care au eșuat, imediat ce au părăsit România, e Viitorul / Farul!

De aici a plecat și Enes Sali, în CV-ul căruia figurează o selecție bifată în echipa națională a României (!) la 15 ani, 8 luni și 22 de zile. Sport.ro a prezentat, zilele trecute, decăderea lui Enes Sali, după ce Hagi a încasat o avere în schimbul transferului său.

Astăzi, fostul star al Farului a contabilizat o nouă bornă dezolantă!