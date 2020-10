Prima reactie a lui Adi Popa dupa REVENIREA in Liga 1! Ce a spus fostul atacant de la FCSB

Viitorul s-a impus cu 2-0 in deplasarea cu Voluntari!

Ilfovenii au pierdut dupa doua erori uriase de aparare, din care Luckassen si Casap au reusit sa inscrie. Adi Popa a debutat in tricoul lui Voluntari dupa pauza lunga facuta si plecarea de la FCSB de la inceputul verii.

Fostul atacant al ros-albastrilor a vorbit la finalul meciului si a declarat ca o remiza ar fi fost un rezultat echitabil dupa prestatiile celor doua echipe.

"M-am simtit ok, a fost o pauza foarte lunga de cand nu am jucat. Am dat cat am putut din punct de vedere fizic. Consider ca sunt la un nivel optim, mai am nevoie de cateva meciuri de readaptare la ritmul de meci, pentru ca acesta imi lipseste.

Putin suparat, frustrat. Consider ca am aratat o fata frumoasa. Stiu ca poate suna ciudat, dupa 2-0, dar cred ca un meci nul era echitabil, dat fiind cum au marcat ei pe o greseala copilareasca si acea faza din final, unde nu stiu daca a fost sau nu hent.

E 2-0, ei se bucura si noi trebuie sa ne gandim la meciul urmator. Obiectivul e evitarea retrogradarii. Nu evitarea, ci sa nu mai existe emotiile de anul trecut. Suntem pe un drum bun, avem un joc consistent, avem ocazii. Urmeaza un meci foarte greu cu CFR. Nu mai conteaza ce a fost, conteaza ce va fi, la fel si in cariera mea", a spus Adi Popa la finalul meciului.