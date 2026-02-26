De asemenea, tribunalul a anulat toate rezultatele ei competitive din acea perioadă, inclusiv medalia de argint la proba de 1.500 de metri de la Campionatele Mondiale în sală de la Nanjing, China, din martie anul trecut.

Welteji, medaliată cu argint şi la proba de 1.500 metri feminin în aer liber la campionatele mondiale din 2023, a fost suspendată provizoriu în septembrie, ceea ce a determinat-o să rateze campionatele mondiale de anul trecut de la Tokyo.

Organismul naţional antidoping din Etiopia (ETH-NADO) a constatat iniţial că Welteji nu a încălcat nicio regulă antidoping, dar World Athletics a făcut apel la TAS, solicitând o suspendare de patru ani.

TAS a decis joi că Welteji va fi suspendată pentru doi ani.

„Toate rezultatele competitive obţinute de atletă în perioada cuprinsă între 25 februarie 2025 şi data pronunţării hotărârii TAS vor fi anulate”, a declarat TAS într-un comunicat.

Un arbitru unic numit de TAS a constatat că Welteji „nu a prezentat nicio justificare convingătoare pentru neprezentarea la recoltarea probelor”, dar „a stabilit că neprezentarea ei nu a fost intenţionată”.

Suspendarea retroactivă, începută la 8 iulie 2025, se încheie la 30 iunie 2027.

Welteji va avea 25 de ani la sfârşitul suspendării, iar ediţia din 2027 a Campionatelor Mondiale de Atletism va începe la Beijing în 11 septembrie.