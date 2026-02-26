Laszlo Balint, antrenorul Oțelului, a avut o reacție tranșantă cu privire la calculele pe care și le fac Gigi Becali și FCSB pentru play-off, la meciul gălățenilor de mâine cu „U” Cluj (20:00) în deplasare.

Laszlo Balint, replică tranșantă către Gigi Becali

După ce Gigi Becali a subliniat importanța partidei „U” Cluj - Oțelul pentru FCSB, Balint a garantat că pe el și elevii săi nu îi interesează decât propria lor situație.

Tehnicianul și-a amintit, de asemenea, fără să nominalizeze de acuzațiile de blat care i-au fost aduse după eșecul cu FCSB (1-4). Le-a catalogat drept discuții bolnave, toxice.

„Nu mă interesează. Poate să fie suporterul nostru absolut oricine. Noi avem problemele noastre și focusul nostru. Noi jucăm doar pentru noi. Asta vreau să înțeleagă toată lumea, la fel cum am spus-o și în momentul în care au fost fel și fel de discuții legate de un anumit meci pe care l-am jucat, nici nu vreau să-mi aduc aminte pentru că... discuții bolnave, toxice.

La fel și acum: noi mergem să jucăm pentru noi, noi mergem să jucăm pentru punctele care vor conta foarte mult în acest final de sezon regular, indiferent unde vom fi. Noi suntem conștienți, șansele pentru noi sunt pur teoretice în acest moment să ne calificăm în play-off. Eu, de regulă, sunt un tip foarte optimist, dar sunt și realist.

Balint: „Noi acceptăm realitatea”

Adică n-avem cum să ignorăm realitatea, n-avem cum să ignorăm matematica, toate acele combinații... ar trebui, nu știu, ar trebui să fim extrem de iubiți de Dumnezeu ca să se alinieze toate rezultatele și noi să facem șase puncte din aceste meciuri ca să ne calificăm în play-off.

Noi acceptăm realitatea, ne acceptăm nivelul în acest moment, muncim pentru noi în primul rând și pentru suporterii noștri. Și cei care vor fi cu sufletul lângă echipa Oțelului, m-aș bucura să fie cei care iubesc această echipă și nu cei care își doresc victoria doar pentru ca să se, nu știu, să se alinieze clasamentul într-o anumită configurație”, a declarat Laszlo Balint, la conferința de presă premergătoare meciului „U” Cluj - Oțelul Galați de mâine.

Gigi Becali a exclus-o pe „U” Cluj din lupta pentru play-off

Anterior, Gigi Becali a susținut că FCSB se va califica în play-off în dauna Universității Cluj.

„Păi pe 'U' Cluj îi scoatem. Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe. Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu 'U' Cluj.

E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte cu FC Argeș” - au fost cuvintele lui Gigi Becali, la fanatik.ro.