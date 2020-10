"Vad ca Hagi se tot autopropune la nationala. Marea lui problema ar fi ca trebuie sa-l antreneze pe Ianis!" Comentariu total neasteptat al lui Lupescu

Ionut Lupescu e de acord ca Gica Hagi e una dintre cele mai bune solutii in eventualitatea in care Radoi paraseste echipa dupa meciurile din noiembrie.

Lupescu face insa un comentariu-surpriza si il inteapa pe Hagi, despre care spune ca ar avea o problema importanta chiar cu fiul Ianis.

"Vad ca Gica se tot autopropune, el vrea pentru ca foarte multi jucatori au trecut prin academia lui, ii cunoaste. Pe de alta parte, marea problema ar fi ca si-ar antrena propriul fiu si atunci vor incepe discutii. Mie chiar imi place Ianis. E talentat, are valoare, dar, indiferent ce-ar face Gica, ar aparea tot felul de comentarii. Presa va face speculatii la fiecare meci. Totusi, daca va fi numit, va trebui sa treaca peste aceste lucruri. Are alta experienta fata de momentul cand a fost instalat in 2001. Cunoaste foarte bine fotbalul romanesc, talentele, are o viziune clara. Problema va fi sa fie si sprijinit. Mai e la mijloc si chestiunea financiara", a spus Ionut Luoescu pentru Gazeta Sporturilor.