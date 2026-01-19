În acest context, șefii clubului au fost îndemnați să se pună pe treabă! Pentru că nu mai e timp de pierdut pentru o formație care a câștigat doar 2 meciuri din 15 până acum, în campionat.

Marius Șumudică a declanșat alarma, la Al-Okhdood! Pentru că ultima sa partidă a devenit un adevărat dezastru și l-a convins că lotul actual, fără întăriri, e fără perspective.

Ali Al-Bulayhi, o legendă pe plan local, în drum spre Al-Okhdood

Jurnaliștii locali au dezvăluit că, în acest moment, Al-Okhdood e în tratative avansate cu liderul campionatului, Al-Hilal Riad, pentru împrumutul lui Ali Al-Bulayhi (36 de ani).

Fundaș central, acesta e o legendă pe plan local, având 57 de selecții în naționala Arabiei Saudite. De asemenea, în CV-ul lui Al-Bulayhi se regăsesc și 13 trofee, toate cucerite cu Al-Hilal. La loc de cinste: două Ligi ale Campionilor Asiei (2018-2019 și 2020-2021) cu precizarea că primul triumf a fost sub comanda lui Răzvan Lucescu.

„Ultima apariție a lui Al-Bulayhi, la Al-Hilal, datează din 22 decembrie. Deși e sub contract până în 2027, jucătorul nu mai face parte din planurile lui Simone Inzaghi. Noul antrenor de la Al-Okhdood, Marius Șumudică, vrea să se folosească de experiența vastă a lui Al-Bulayhi pentru a repara linia de fund a echipei sale. În condițiile în care Al-Okhdood țintește rămânerea în prima ligă, pentru al patrulea sezon la rând, aducerea lui Al-Bulayhi poate fi salvarea lui Șumudică în misiunea sa extrem de dificilă. Un adevărat lider al vestiarului, Al-Bulayhi e aproape de a deveni al treilea transfer al celor de la Al-Okhdood, după Tokmac și Horațiu Moldovan“, au scris arabii.

