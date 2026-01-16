Bucuria lui Marius Șumudică, de după primul său succes la Al-Okhdood, a durat fix trei zile. Și a fost urmată de un veritabil dezastru, astăzi, în etapa a 15-a din Saudi Pro League.

În meciul din deplasare cu Al-Khaleej, o echipă mediocră, ocupanta locului 7 în clasament, elevii lui Șumudică s-au făcut de râs! Gazdele au condus la pauză cu 1-0, după golul lui King din minutul 37. Adevăratul dezastru a urmat însă, în partea a doua, pentru Al-Okhdood! Pentru că Masouras (50), Fortounis (77) și Masouras încă o dată (80) au „găurit“ echipa lui Șumudică. La 4-0 pentru Al-Khaleej, oaspeții au reușit golul de consolare, în minutul 90+2. A fost însă prea puțin, prea târziu.

După acest eșec usturător, Al-Okhdood rămâne pe penultimul loc în clasamentul din Saudi Pro League, dar cu speranțe la salvare. Pentru că Damac, aflată pe 15, prima poziție care asigură rămânerea în prima ligă, e la doar două puncte distanță. Cu preciziarea că cei de la Damac au disputat un meci mai puțin.

Revenind la Al-Okhdood, următorul meci pentru echipa lui Șumudică va fi cu Al-Riyadh, ocupanta locului 16, într-o adevărată bătălie pentru evitarea retrogradării.

