Șumudică a dat lovitura! Fotbalistul cu 6 titluri de campion a semnat

Șumudică a dat lovitura! Fotbalistul cu 6 titluri de campion a semnat Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Șumudică primește întăriri la Al Okhdood, echipa din Arabia Saudită pe care a preluat-o recent și pe care încearcă să o salveze de la retrogradare.

TAGS:
Al OkhdoodTokmac Chol NguenArabia SauditaMarius Sumudica
Din articol

Numit la începutul acestui an, Șumudică a înregistrat până acum două eșecuri și o victorie la Al Okhdood. Echipa sa ocupă în continuare loc retrogradabil, 17, cu doar 8 puncte acumulate în primele 15 etape, iar distanța față de ultimul loc care asigură salvarea este acum de 3 lungimi.

Tokmac Chol Nguen, noul atacant al echipei lui Șumudică

Încă din momentul sosirii, Șumudică a anunțat că vrea cel puțin trei transferuri pentru a întări echipa. În această săptămână, antrenorul român l-a primit pe primul: atacantul norvegian Tokmac Chol Nguen (32 de ani).

Nguen a sosit gratis în Arabia Saudită, după două sezoane petrecute în Suedia, la Djurgarden. Norvegianul cu mamă din Etiopia și tată din Sudanul de Sud și-a petrecut o mare parte din carieră în Ungaria, la Ferencvaros, unde a cucerit șase titluri de campion în perioada 2019-2024.

Cotat la un milion de euro, Nguen vine după un sezon foarte bun în tricoul lui Djurgarden. Atacantul de 1,74m a marcat 14 goluri și a oferit 10 pase decisive în 46 de partide, iar alături de formația suedeză a ajuns până în semifinalele Conference League.

Nguen are și un meci jucat la naționala de seniori a Norvegiei, contra Gibraltarului, în preliminariile CM 2022.

Al Okhdood a suferit un eșec drastic în ultima etapă, 1-4 contra lui Al Khaleej. Pentru formația lui Marius Șumudică urmează duelul cu Al Riyadh, o contracandidată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI avertizează asupra unor provocări periculoase de pe Tiktok: „Pot duce la amenzi sau chiar închisoare”
MAI avertizează asupra unor provocări periculoase de pe Tiktok: „Pot duce la amenzi sau chiar închisoare”
ULTIMELE STIRI
Strasbourg – Metz 1-1, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Strasbourg – Metz 1-1, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Turcoaica Zeynep Sonmez, gest de mărinimie la Australian Open: australienii îi vor rămâne datori
Turcoaica Zeynep Sonmez, gest de mărinimie la Australian Open: australienii îi vor rămâne datori
Csikszereda - FC Botoșani 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii au deschis scorul în finalul primei reprize
Csikszereda - FC Botoșani 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii au deschis scorul în finalul primei reprize
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Start meci
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Start meci
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese



Recomandarile redactiei
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
Turcoaica Zeynep Sonmez, gest de mărinimie la Australian Open: australienii îi vor rămâne datori
Turcoaica Zeynep Sonmez, gest de mărinimie la Australian Open: australienii îi vor rămâne datori
Csikszereda - FC Botoșani 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii au deschis scorul în finalul primei reprize
Csikszereda - FC Botoșani 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii au deschis scorul în finalul primei reprize
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Start meci
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Start meci
Strasbourg – Metz 1-1, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Strasbourg – Metz 1-1, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Alte subiecte de interes
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă „muribundă“
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă „muribundă“
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!