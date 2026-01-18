Șumudică a dat lovitura! Fotbalistul cu 6 titluri de campion a semnat

Numit la începutul acestui an, Șumudică a înregistrat până acum două eșecuri și o victorie la Al Okhdood. Echipa sa ocupă în continuare loc retrogradabil, 17, cu doar 8 puncte acumulate în primele 15 etape, iar distanța față de ultimul loc care asigură salvarea este acum de 3 lungimi.

Tokmac Chol Nguen, noul atacant al echipei lui Șumudică



Încă din momentul sosirii, Șumudică a anunțat că vrea cel puțin trei transferuri pentru a întări echipa. În această săptămână, antrenorul român l-a primit pe primul: atacantul norvegian Tokmac Chol Nguen (32 de ani).



Nguen a sosit gratis în Arabia Saudită, după două sezoane petrecute în Suedia, la Djurgarden. Norvegianul cu mamă din Etiopia și tată din Sudanul de Sud și-a petrecut o mare parte din carieră în Ungaria, la Ferencvaros, unde a cucerit șase titluri de campion în perioada 2019-2024.



Cotat la un milion de euro, Nguen vine după un sezon foarte bun în tricoul lui Djurgarden. Atacantul de 1,74m a marcat 14 goluri și a oferit 10 pase decisive în 46 de partide, iar alături de formația suedeză a ajuns până în semifinalele Conference League.

