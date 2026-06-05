OFICIAL Fostul antrenor de la Dinamo și-a găsit echipă! Contract pe doi ani semnat azi

Fostul antrenor de la Dinamo și-a găsit echipă! Contract pe doi ani semnat azi Fotbal extern
SPORT.RO
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Tehnicianul nu a stat mult fără angajament.

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Alessandro BirindelliDinamoNovara
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Alessandro Birindelli, fost antrenor secund la Dinamo București, și-a găsit o nouă provocare în fotbalul italian.

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a fost numit oficial antrenor principal la Novara FC, formație care evoluează în Serie C.

Clubul italian a anunțat că Birindelli va prelua echipa începând cu 1 iulie 2026 și a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2028.

Alessandro Birindelli a semnat cu Novara

În comunicatul publicat pe site-ul oficial, Novara a confirmat înțelegerea cu tehnicianul italian.

„Novara Football Club este încântat să anunțe că, începând cu 1 iulie 2026, Alessandro Birindelli va fi antrenorul primei echipe. Acesta a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2028.

Birindelli are o carieră extraordinară ca fotbalist, cu aproape 500 de meciuri la nivel profesionist. Ca antrenor, a acumulat experiență internațională în rolul de secund la naționala Zambiei și la Dinamo București. De asemenea, a lucrat în centrele de juniori ale cluburilor Pisa și Empoli.

În sezonul trecut a pregătit-o pe Pianese în Serie C, reușind să conducă echipa până pe locul 6 la finalul sezonului regulat”, au transmis oficialii clubului.

Birindelli a fost secund la Dinamo

Birindelli este cunoscut în România pentru perioada petrecută la Dinamo, unde a fost antrenor secund în staff-ul lui Dario Bonetti în 2012.

Experiența sa în Ștefan cel Mare a durat aproximativ șapte luni, până la plecarea lui Bonetti de la conducerea echipei. Înainte de aventura din România, cei doi colaboraseră și la naționala Zambiei.

Ca jucător, Alessandro Birindelli a scris istorie la Juventus, unde a evoluat între 1997 și 2008.

Fostul fundaș lateral a disputat peste 300 de meciuri oficiale pentru „Bătrâna Doamnă”, a câștigat trei titluri de campion al Italiei și a jucat două finale de Liga Campionilor. De asemenea, a bifat șase selecții pentru naționala Italiei.

În sezonul trecut, Birindelli a antrenat-o pe US Pianese, pe care a condus-o până pe locul 6 în Serie C și de care s-a despărțit acum două zile, pe 3 iunie 2026.

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