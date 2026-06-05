Clubul italian a anunțat că Birindelli va prelua echipa începând cu 1 iulie 2026 și a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2028.

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a fost numit oficial antrenor principal la Novara FC, formație care evoluează în Serie C.

Alessandro Birindelli a semnat cu Novara

În comunicatul publicat pe site-ul oficial, Novara a confirmat înțelegerea cu tehnicianul italian.

„Novara Football Club este încântat să anunțe că, începând cu 1 iulie 2026, Alessandro Birindelli va fi antrenorul primei echipe. Acesta a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2028.

Birindelli are o carieră extraordinară ca fotbalist, cu aproape 500 de meciuri la nivel profesionist. Ca antrenor, a acumulat experiență internațională în rolul de secund la naționala Zambiei și la Dinamo București. De asemenea, a lucrat în centrele de juniori ale cluburilor Pisa și Empoli.

În sezonul trecut a pregătit-o pe Pianese în Serie C, reușind să conducă echipa până pe locul 6 la finalul sezonului regulat”, au transmis oficialii clubului.

Birindelli a fost secund la Dinamo

Birindelli este cunoscut în România pentru perioada petrecută la Dinamo, unde a fost antrenor secund în staff-ul lui Dario Bonetti în 2012.