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Vasile Miriuță (57 de ani) a afirmat că pentru el contează cel mai mult să se simtă dorit la echipa pe care o antrenează.

Motivul pentru care Vasile Miriuță a ales Sănătatea Cluj

„Niciodată nu contează liga. Voi merge mereu acolo unde sunt dorit 100%, fie că e vorba de Liga 4, Superliga sau Bundesliga.

Important este să-ți placă ceea ce faci. Pe unde am fost, am cucerit vestiarul și nu am avut niciodată probleme cu jucătorii”, a declarat Miriuță, citat de frf.ro.

Marea provocare a tehnicianului

Miriuță a recunoscut că marea sa provocare în România a fost adaptarea rigurozității germane la realitatea fotbalului autohton.

„Cât am fost la CFR Cluj, am implementat acest stil și ne-am clasat pe locul doi. Din minutul 70 ne dominam clar adversarul și atunci marcam cele mai multe goluri. Nemții joacă fotbalul ăla direct pe poartă”, a susținut Vasile Miriuță, fost jucător la Energie Cottbus (1998-2002) și Duisburg (2002-2003).

Miriuță: „Sunt mai român decât 90% din țara asta!”

El a strâns 9 selecții și a marcat un gol pentru naționala Ungariei, o decizie care i-a atras destule critici de-a lungul timpului, iar acum a ținut să le răspundă contestatarilor: „Eu, de unde vin, din Baia, cred că sunt mai român decât 90% din țara asta. Altfel nu aș fi acum aici, aș fi rămas în Ungaria”.

În prezent, viața sa se împarte pe o rută fixă, între liniștea Ardealului și agitația din Budapesta, orașul unde familia sa este stabilită.