Marius Șumudică s-a convins că e „groasă“ treaba, la Al-Okhdood! Și că partea ușoară a fost promisiunea pe care a oferit-o, în momentul instalării, cum că echipa se va salva de la retrogradare.

Din păcate pentru tehnicianul de 54 de ani, Al-Okhdood e o formație tare „subțire“. Nu degeaba a câștigat fix două meciuri, de la începerea campionatului, și ultima partidă cu Șumudică s-a transformat într-o catastrofă, după cum Sport.ro a arătat aici.

Potrivit presei arabe, după dezastrul din weekend, Șumudică a apăsat butonul de panică! Și atât la conferința de presă, cât și în discuțiile cu șefii echipei a reamintit că i s-a promis întărirea masivă a lotului, în ianuarie.

În acest context, Al-Okhdood ar fi rezolvat primul transfer al unui jucător român de după sosirea lui Șumudică pe bancă.

Horațiu Moldovan, ca și rezolvat. Urmează Drăguș!

Jurnaliștii saudiți au dezvăluit că, în următoarele ore, Al-Okhdood va anunța, în mod oficial, legitimarea portarului Horațiu Moldovan (27 de ani). În prima parte a sezonului aflat în curs, goalkeeperul român a evoluat la Real Oviedo sub forma de împrumut de la Atletico Madrid.

„Afacerea aducerii lui Horațiu Moldovan e ca și rezolvată de Al-Okhdood“, au anunțat saudiții. Aceștia au venit și cu o informație concretă, privind următoarea mare țintă a lui Șumudică. Vorbim despre atacantul Denis Drăguș (26 de ani), sub contract cu Gaziantep și împrumutat, în prima parte a sezonului, la Eyupspor. Aici însă, Drăguș a dezamăgit crunt, așa că șansele sale de a ajunge în Arabia Saudită, sub comanda lui Șumudică, sub foarte mari.

„Aducerea lui Drăguș nu e încă finalizată, însă probabil se va rezolva, în această săptămână“, a notat presa din Arabia Saudită.

