Marius Șumudică (54 de ani) le poate vorbi acum arabilor despre „baghet magic“, așa cum a făcut, cândva, în Turcia. Pentru că sosirea sa, la Al-Okhdood, a „resuscitat“ o echipă decăzută, în „moarte clinică“.

Penultima clasată din Saudi Pro League a fost învinsă la meciul de debut al tehnicianului român, după cum Sport.ro a arătat aici. Cu precizarea că, în partida respectivă, care a adus și un scandal cu Șumudică în prim-plan, Al-Okhdood a dat de un colos al primei ligi.

Aseară, în schimb, elevii lui Șumi au început seria celor trei partide, în care vor întâlni adversare abordabile, de nivelul lor. Și începutul acestei serii a fost promițător!

Marius Șumudică, în delir: „Bravo, bă!“

În confruntarea de pe teren propriu cu Al-Kholood, locul 13 în clasament, echipa lui Șumudică a obținut o victorie la limită, dar foarte prețioasă: 1-0. Singurul gol al meciului, unul superb, a fost marcat de camerunezul Christian Bassogog (30 de ani), după cum se poate vedea aici.

Dacă după deschiderea scorului, Șumudică a făcut gesturi largi prin care și-a invitat elevii la calm. La final, în schimb, după expirarea celor 7 minute adiționale, românul s-a dezlănțuit!

Șumudică și-a ridicat mâinile în aer, triumfător, a strigat „Bravo, bă!“, după care s-a pupat cu toți cei din jurul său.