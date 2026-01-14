FOTO ȘI VIDEO Șumudică, „turbat“ de fericire: a strigat în română în mijlocul arabilor și s-a pupat cu toată lumea!

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victorios în al doilea său meci, la Al-Okhdood, tehnicianul român s-a exteriorizat, în stilul său caracteristic.

TAGS:
Marius Sumudicaal kholoodSaudi Pro Leagueromanii din zona araba
Din articol

Marius Șumudică (54 de ani) le poate vorbi acum arabilor despre „baghet magic“, așa cum a făcut, cândva, în Turcia. Pentru că sosirea sa, la Al-Okhdood, a „resuscitat“ o echipă decăzută, în „moarte clinică“.

Penultima clasată din Saudi Pro League a fost învinsă la meciul de debut al tehnicianului român, după cum Sport.ro a arătat aici. Cu precizarea că, în partida respectivă, care a adus și un scandal cu Șumudică în prim-plan, Al-Okhdood a dat de un colos al primei ligi. 

Aseară, în schimb, elevii lui Șumi au început seria celor trei partide, în care vor întâlni adversare abordabile, de nivelul lor. Și începutul acestei serii a fost promițător!

Marius Șumudică, în delir: „Bravo, bă!“

În confruntarea de pe teren propriu cu Al-Kholood, locul 13 în clasament, echipa lui Șumudică a obținut o victorie la limită, dar foarte prețioasă: 1-0. Singurul gol al meciului, unul superb, a fost marcat de camerunezul Christian Bassogog (30 de ani), după cum se poate vedea aici.

Dacă după deschiderea scorului, Șumudică a făcut gesturi largi prin care și-a invitat elevii la calm. La final, în schimb, după expirarea celor 7 minute adiționale, românul s-a dezlănțuit!

Șumudică și-a ridicat mâinile în aer, triumfător, a strigat „Bravo, bă!“, după care s-a pupat cu toți cei din jurul său.

Acest succes a fost doar al doilea pentru Al-Kholood, în campionat, de la începerea sezonului! Până la victoria de aseară, echipa mai câștigase un singur meci, în Saudi Pro League, pe 31 octombrie: 2-1 cu ultima clasată Al-Najma!

După punctele adunate ieri, Al-Kholood rămâne pe penultimul loc, după cum se poate vedea mai jos, dar s-a apropiat la un singur punct de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
ARTICOLE PE SUBIECT
Șumudică a lămurit totul: nu l-a vrut pe Tavi Popescu! Pe cine a țintit de fapt de la FCSB și de ce a picat mutarea
Șumudică a lămurit totul: nu l-a vrut pe Tavi Popescu! Pe cine a țintit de fapt de la FCSB și de ce a picat mutarea
Șumudică, surpriză neplăcută: ce jucător au putut să-i aducă arabii, ca să salveze echipa
Șumudică, surpriză neplăcută: ce jucător au putut să-i aducă arabii, ca să salveze echipa
Șumudică, a venit „nota de plată“ pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor
Șumudică, a venit „nota de plată“ pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor
ULTIMELE STIRI
Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”
Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”
Pe urmele tatălui! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu Ajax: „Bun venit!”
Pe urmele tatălui! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu Ajax: „Bun venit!”
Întrebarea la care Elias Charalambous nu a stat pe gânduri: ”Să-i întrebați pe Meme și pe 'boss'”
Întrebarea la care Elias Charalambous nu a stat pe gânduri: ”Să-i întrebați pe Meme și pe 'boss'”
Imagini șocante! Burak Yilmaz, la un pas de bătaie cu arbitrul. Maxim și Sorescu l-au ținut cu greu
Imagini șocante! Burak Yilmaz, la un pas de bătaie cu arbitrul. Maxim și Sorescu l-au ținut cu greu
Revenire neașteptată pentru Enes Sali! Recordmenul României, pe cale să semneze
Revenire neașteptată pentru Enes Sali! Recordmenul României, pe cale să semneze
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani

Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”



Recomandarile redactiei
Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”
Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”
Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București
Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București
Dennis Man exultă! Cristi Chivu pregătește oferta pentru PSV
Dennis Man exultă! Cristi Chivu pregătește oferta pentru PSV
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Reghecampf, transformare uluitoare: cum arată după jumătate de an în Africa
Reghecampf, transformare uluitoare: cum arată după jumătate de an în Africa
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Contra, batjocorit de un miliardar american: cine e omul care l-a lăsat șomer în Arabia Saudită
Contra, batjocorit de un miliardar american: cine e omul care l-a lăsat șomer în Arabia Saudită
Contra a „erupt“ după concedierea sa șocantă: suma cerută drept despăgubire, colosală!
Contra a „erupt“ după concedierea sa șocantă: suma cerută drept despăgubire, colosală!
Ofertă din Arabia Saudită pentru Carlo Ancelotti! Nu contează echipa, contează salariul, de-a dreptul uriaș
Ofertă din Arabia Saudită pentru Carlo Ancelotti! Nu contează echipa, contează salariul, de-a dreptul uriaș
După Florin Niță, încă un tricolor a debutat în prima ligă din Arabia Saudită! Pasă de gol în prelungiri, victorie de poveste cu goluri în '1 și '90+3
După Florin Niță, încă un tricolor a debutat în prima ligă din Arabia Saudită! Pasă de gol în prelungiri, victorie de poveste cu goluri în '1 și '90+3
CITESTE SI
Problemele cu care se confruntă Bulgaria în primele două săptămâni de la trecerea la zona euro. Ce blocaje au fost până acum

stirileprotv Problemele cu care se confruntă Bulgaria în primele două săptămâni de la trecerea la zona euro. Ce blocaje au fost până acum

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică”

stirileprotv Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică”

Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile

stirileprotv Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!