Antrenorul român a dezvăluit că fotbalistul pe care și l-a dorit cu adevărat de la FCSB a fost senegalezul Mamadou Thiam (30 de ani), însă regulamentele FIFA au blocat orice discuție.



Deși finanțatorul campioanei României, Gigi Becali, a susținut recent că au existat negocieri pentru decarul roș-albaștrilor, „Șumi” a venit cu precizări. Tehnicianul a explicat că nu Octavian Popescu a fost ținta sa, ci puternicul atacant de bandă Mamadou Thiam. Șumudică se confruntă cu probleme de lot la Al-Okhdood, după accidentarea gravă a lui Khaled Narey, și căuta o soluție imediată pentru flancul stâng.



Planul antrenorului român s-a lovit însă de un obstacol insurmontabil: regulamentul care interzice unui jucător să evolueze pentru trei echipe diferite în același sezon competițional. Thiam a bifat deja meciuri pentru Universitatea Cluj și FCSB în actuala stagiune.



Blocat de regulamente



Șumudică a susținut că nu a apucat să discute concret cu Gigi Becali despre Thiam, deoarece și-a dat seama singur că transferul nu poate fi înregistrat.



„N-am avut nicio discuție personală cu Gigi despre Tavi Popescu. Eu mi l-aș fi dorit pe Thiam. Aveam nevoie de o bandă stângă de viteză, pentru că mi s-a accidentat Narey, are o fractură la coaste. M-am uitat și am văzut că nu mai pot să îl transfer pentru că avea deja două echipe într-un an competițional. N-am mai intrat în detalii, n-am mai discutat cu Gigi. La început am primit o listă de jucători foarte, foarte buni, care puteau fi transferați. Eu mă gândeam la Thiam, știind calitățile lui și ce îmi trebuia mie”, a transmis Marius Șumudică pentru Fanatik.



Mamadou Thiam a ajuns la FCSB la finalul lunii august 2025, fiind adus de la „U” Cluj într-o afacere care a implicat suma de 50.000 de euro și cedarea tânărului Andrei Gheorghiță în Ardeal. De la sosirea la București, senegalezul a strâns 22 de apariții în toate competițiile pentru trupa lui Elias Charalambous, reușind să marcheze patru goluri și să ofere o pasă decisivă.

