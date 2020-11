Au CALCAT-O in picioare pe Roma in meciul jucat pentru memoria lui Maradona! Napoli a bagat-o in stare de ALERTA pe AS Roma: 4-0

Neinvinsa pe teren in acest sezon, Roma a cazut urat pe San Paolo. Napoli a castigat cu 4-0! Pana la pauza, capitanul Insigne a marcat. La reluare, echipa lui Gattuso s-a dezlantuit. Fabian Ruiz a facut 2-0 in minutul 64, apoi Mertens si Politano au completat drama adversarei CFR-ului din Europa League.

Cu victoria de duminica seara, Napoli o egaleaza pe Roma si ajunge la 17 puncte, 6 sub liderul Milan.

Roma a pierduse o singura data de la startul sezonului, 0-3 la masa verde cu Verona, meci care pe gazon fusese 0-0.

La meciul cu Roma, jucatorii lui Napoli au purtat tricouri speciale, in memoria lui Maradona. De asemenea, in minutul 10 jocul s-a oprit si jucatorii ambelor echipe au inceput sa aplaude. Inaintea startului partidei, Insigne a depus buchete de flori in fata imaginilor cu Maradona postate in tribunele stadionului San Paolo.



Lorenzo Insigne, the Napoli Captain, the only Neapolitan in team, has just given the best tribute to Maradona, by scoring a Maradonian free-kick pic.twitter.com/7oaiRHNdom