BREAKING NEWS: Descoperiri uluitoare dupa moartea lui Maradona! Procurorii s-au dus peste doctorul care trebuia sa aiba grija de el! Maradona il DADUSE AFARA cu imbranceli si urlete

Moartea lui Maradona a fost provocata de un stop cardiac suferit in somn de superstarul argentinian.

Asta a stabilit autopsia facuta la cateva ore dupa decesul zeului de la Buenos Aires. Anchetatorii incearca acum sa stabileasca daca medicii care-l aveau in grija au facut tot posibilul pentru a-i acorda cele mai bune ingrijiri dupa operatia suferita pe creier la inceputul lunii.

Procuratura din Buenos Aires a facut perchezitii in aceasta dimineata la casa si la biroul doctorului Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona. Conform informatiilor obtinute de anchetatori in ultimele zile, intre Maradona si Luque a existat un conflict serios cu cateva zile inainte ca Diego sa moara. Luque a fost dat afara din camera lui Maradona cu tipete si imbranceli, conform declaratiilor date la dosar de infirmierii in grija carora era fostul fotbalist.

Oamenii legii au preluat mai multe documente pentru a incerca sa inteleaga in ce fel a fost ingrijit Maradona in zilele dinaintea mortii sale. Au fost, de asemenea, cautate telefoane mobile, laptop-uri si documente care sa aiba legatura directa cu Maradona.

In prima instanta, investigatia a urmarit sa afle cauzele mortii lui Diego. Totul s-ar putea schimba insa radical, iar doctorul Luque risca sa fie pus sub acuzare pentru felul in care si-a ingrijit pacientul, in cazul in care probele vor conduce in directia urmarita acum de procurori.

Fiicele lui Maradona au vrut sa afle ce tratament si ce medicamente a primit Maradona in ultimele sale saptamani de viata, in special dupa ce hematomul de la creier a fost operat in clinica din Olivos.

Alfredo Cahe, si el fost doctor personal al lui Diego o lunga perioada de timp, crede ca Maradona ar fi trebuit 'sa stea in clinica dupa operatie. Nu la Olivos, ci intr-un spital cu o infrastructura diferita. Ca atunci cand l-am dus in Cuba. Toata lumea a protestat, insa totul s-a facut bine acolo".

"Nu am inteles care a fost urgenta in cazul hematomului. Am mai multe dubii decat certitudini. Prima intrebare a mea este de ce l-au dus in acea casa dupa operatie", a mai comentat Cahe.

Investigatia incearca sa afle si daca se impunea in permanenta prezenta unui medic langa Maradona dupa operatie, lucru care nu s-a intamplat.