BREAKING NEWS: Meciul lui Napoli s-a oprit in minutul 10 si TOATA LUMEA a inceput sa aplaude! Moment cutremurator in onoarea lui Maradona! Ce s-a intamplat

Inainte de inceperea meciului, capitanul echipei antrenate de Gennaro Gattuso, Lorenzo Insigne, i-a adus un omagiu celui mai mare fotbalist din istoria clubului napoletan, Diego Armando Maradona, decedat la varsta de 60 de ani.

Insigne a dus cate un buchet de flori la fiecare din cele doua peluze ale stadionului San Paolo, unde se aflau fotografii ale lui "El Pibe D'Oro in tricoul lui Napoli.

Cel mai probabil, stadionul din Napoli va fi redenumit cu numele fostei legende argentiniene.

Pentru a cinsti memoria lui Maradona, fotbalistii lui Napoli au purtat un tricou special pentru acest meci, asemanator celui al nationalei Argentinei.

Napoli are wearing a special jersey that echoes Diego Maradona, Argentina and and the bond with the people of Naples. pic.twitter.com/ddo2LmUSoE