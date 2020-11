Explicatia FABULOASA a lui Calcan dupa golul de MONDIAL pe care l-a dat cu CFR: "Zeul Maradona s-a dus, ii multumesc pentru ca mi-a dat inspiratie sa trag asa!"

Poli Iasi s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invis in deplasare pe CFR cu scorul de 1-0.

Andreas Calcan a adus victoria echipei lui Pancu printr-un gol senzational marcat in minutul 63. Dupa meci, jucatorul iesenilor a facut o declaratie surprinzatoare, spunand ca Maradona l-a inspirat sa marcheze acest gol fabulos.

"A fost o executie de moment, zeul fotbalului ne-a parasit, dar ii multumesc ca mi-a dat inspiratie sa trag asa.

In prima repriza am simtit ca se poate mai mult, ca avem putere sa marcam si sa ne calificam. A doua repriza a fost mai bine, chiar daca am cedat posesia, dar e campioana Romaniei, au jucatori de calitate, chiar daca au jucat cu cateva rezerve.

100% are o semnificatie aparte acest gol. Din cate imi aduc aminte, nu am piedut pe terenul asta, am castigat odata cu U Cluj si am facut un egal, din ce imi amintesc. Si pentru suporterii Universitatii Cluj este golul acesta".

