De la un zeu la altul! Imaginea care face inconjurul lumii! Messi, la un pas de NEBUNIA ANULUI in onoarea lui Maradona! Ce s-a intamplat la faza in care TOATA Planeta si-a amintit de Diego

Barcelona a trecut cu 4-0 de Osasuna!

Messi a facut un gest care va ramane in istorie dupa golul pe care l-a marcat in minutul 73. N-a fost singurul omagiu pe care i l-a adus zeului Maradona! In minutul 30, la faza din care s-a facut 1-0 pentru Barca, Messi a amintit de "Mana lui Dumnezeu" de la Mondialul din '86.

Leo a ridicat mana parca special pentru a omagia gestul care a marcat fotbalul mondial dupa 'sfertul' cu Anglia de la turneul final din Mexic. Messi n-a atins insa mingea cu bratul. Golul a fost analizat cu VAR, apoi validat de Miguel Lahoz.