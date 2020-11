CUTREMURATOR| Fostul Stelist Viorel Turcu a murit EXACT ca Maradona la cateva zile dupa ce vorbea in lacrimi despre idolul sau! Avea 60 de ani, la fel ca Diego! Duckadam, in stare de soc

Fotbalul romanesc este din nou in doliu dupa pierderea unui alt fost mare jucator.

Fost campion al Romaniei cu FC Arges, Steaua si Dinamo, Viorel Turcu a decedat duminica la varsta de 60 de ani, potrivit Gazetei Sporturilor.

Fostul coechipier al lui Turcu de la FC Arges, Aurel Ancuta, a anuntat decesul acestuia. Ancuta a dezvaluit ca fostul atacant a fost gasit fara suflare de fiul sau.

"Am vorbit cu Bumbescu, a murit Viorel Turcu. Dumnezeu sa-l ierte! Din ce stiu eu, era cu baiatul in casa. Fiul lui a iesit pana afara, iar cand s-a intors l-a gasit fara suflare. Atata stiu. A fost mult prea incercat numai de momente triste de-a lungul vietii. I-a decedat sotia, au fost mult prea multe. N-a mai putut sa le duca, saracul.

Mi-a fost un prieten foarte bun. Cand a venit la FC Arges, cu mine s-a intalnit pentru prima oara, l-am indrumat. Atunci si-a luat zborul. Incepem sa ne rarim cat mai mult, e prapad, nu se stie ce se intampla", a spus Ancuta sursei citate.

Dupa retragerea din activitate, viata lui Viorel Turcu a capatat accente dramatice. Acestuia i-au fost amputate ambele picioare din cauza diabetului, iar in 2015 sotia sa a pierdut lupta cu cancerul.

Foarte apropiat de Viorel Turcu, Helmuth Duckadam s-a aratat foarte afectat de pierderea acestuia si a s-a oferit sa il ajute pe fiul fostului fotbalist cu cheltuielile de inmormantare.

"Acum câteva ore Viorel era viu. I-a spus băiatului că se duce să se odihnească un pic, iar când se trezește voia să se apuce sa gătească o ciorbă. Băiatul făcuse pregătirile și s-a dus la tatăl lui să îl trezească, dar nu mai mișca. Sunt terminat. Am ținut mult la Viorel. Nu mai am cuvinte. Voi încerca să îl ajut cu tot ce pot pe băiatul său cu înmormântarea", a declarat Helmuth Duckadam pentru ProSport.

Turcu a murit la doar 4 zile dupa ce a vorbit despre moartea lui Maradona, pe care l-a intalnit intr-un meci amical cu Argentina, pe vremea cand Mircea Lucescu era selectionerul Romaniei.

Acesta a povestit despre atentia deosebita pe care Lucescu i-a acordat-o lui "El Pibe D'Oro" la acel meci, la care i-a dat lui Ticleanu sarcina de a-l marca pe argentinian.

"Inainte de meci, nea Mircea Lucescu ne-a luat pe fiecare in parte. Pe Aurica Ticleanu, care urma sa-l tina pe Maradona, l-a lasat la urma. I-a zis ceva de genul "Aurica, faci ce poti". Ce putea sa ii zica?

Aurica era un fotbalist foarte bun, avea o conditie fizica exemplara. Putea sa se tina dupa om pe tot terenul. Si asta s-a si intamplat. A, ca a mai facut Maradona cateva faze, da, normal, era impresionant. Dar, per total, s-a achitat de sarcini", a spus Turcu pentru Gazeta Sporturilor.

De asemenea, fostul atacant si-a adus aminte si de un episod amuzant trait alaturi de regretatul Ilie Balaci in momentul in care cei doi l-au vazut pe Maradona la restaurant: "Uite, chiar, am coborat la un moment dat la masa cu Ilie Balaci, Dumnezeu sa-l ierte. Si Ilie il vede pe Maradona. Coborase si el la restaurant. Si incepe sa rada Ilie: "Hai sa plecam, ca il facem de ras!".

Aveam niste treninguri d-alea de bumbac, scria ROMANIA pe noi, si niste tricouri cu maneca scurta pe dedesubt, d-alea de, la prima ploaie, se fac cu maneca lunga".

Viorel Turcu a castigat 3 titluri de campion al Romaniei cu FC Arges, Dinamo si Steaua.

Pe langa aceste echipe, a mai evoluat de-a lungul carierei pentru FC Olt Scornicesti, UTA Arad sau Nistrul Chisinau.