Laurențiu Reghecampf (50 de ani) va reveni în țară alt om, mult mai rezistent la critici, după această experiență pe care o trăiește acum pe banca formației sudaneze, Al-Hilal Omdurman.

Explicația ține de ce a îndurat „Reghe“ din august încoace. Pe scurt, românul a fost călcat în picioare, în mod repetat, de suporteri și de o mare parte a presei locale. Atenție: valul de critici a existat mai mereu, în condițiile în care Al-Hilal Omdurman are o situație infernală. Iată câteva exemple:

*Echipa n-a mai jucat pe teren propriu de trei ani, din motive explicate de Sport.ro aici.

*Al-Hilal Omdurman a avut, în mod constant, câte 7-10 jucători convocați la echipa națională, de care nu s-a putut folosi Reghecampf.

*Cu campionatul intern oprit, Al-Hilal Omdurman a ajuns să evolueze în prima ligă din Rwanda din dorința lui „Reghe“ de a-și ține fotbaliștii în priză.

Și, cu toate astea, românul a reușit o performanță remarcabilă: a dus echipa în grupa de Champions League, unde a strâns 4 puncte în primele două runde. Și, totuși, criticile curg la adresa lui Reghecampf și acum!

Pus la zid pentru o înfrângere banală

Până pe 26 ianuarie, când se va relua Champions League, Al-Hilal Omdurman va evolua numai în campionatul din Rwanda. Aici, participarea echipei în competiție e una simbolică, meciurile înlocuind amicalele.

Luni, Al-Hilal Omdurman a fost învinsă de Rutsiro, scor 1-2, într-un meci din campionatul rwandez. Chiar dacă rezultatul nu contează, în esență, iar echipa lui Reghecampf a avut și un jucător eliminat, presa locală l-a „sfâșiat“ pe tehnicianul român pentru un astfel de rezultat banal.

„Aripa Jean Claude Girumugisha, un arogant care abia a revenit după o suspendare de trei meciuri, e principalul vinovat pentru eșec. Pentru că iarăși a luat <<roșu>> și a lăsat Al-Hilal, în inferioritate numerică, pentru trei sferturi din meci! Și, ca dezastrul să fie complet, antrenorul Reghecampf a făcut varză meciul! Când Al-Hilal avea nevoie să-și întărească mijlocul și defensiva, pentru a compensa omul în minus și a păstra rezultatul de egalitate de pe tabelă, Reghecampf și-a arătat, încă o dată, <<geniul>>. Românul l-a scos pe fundașul Mazen Simbo și, în locul lui, l-a introdus pe atacantul Ali Kabbbah, probabil cel mai prost jucător de la Al-Hilal! Deci, Reghecampf a <<reușit>> să înlocuiască fix jucătorul de care Al-Hilal avea cel mai mare nevoie, când juca în inferioritate numerică!“, a scris jurnalistul sudanez, Yaqoub Haj Adam, în cronica meciului.

În continuarea textului său, ziaristul arab a fost nemilos cu Reghecampf.

„Antrenorul are o mare parte din vină pentru această înfrângere cu modesta Rutsiro. Reghecampf a <<citit>> greșit meciul și a făcut niște schimbări aiurea. El și indisciplinatul Jean Claude Girumugisha trebuie să fie trași la răspundere pentru această înfrângere. Din cauza lor, a trebuit să îndurăm acest rezultat amar, după dezamăgirea pe care am trăit-o și din cauza echipei naționale la FIFA Arab Cup“, a încheiat Yaqoub Haj Adam.

