Laurențiu Reghecampf a trăit periculos, în primele sale două luni, la Al-Hilal Omdurman. În august și în septembrie a fost, practic, săptămâna și scandalul în jurul tehnicianului român.

Totul a culminat cu o campanie online prin care fanii au cerut schimbarea imediată a lui „Reghe“ din funcție. Conducerea arabilor a rămas însă alături de tehnicianul român, iar acesta a prins „rădăcini“ pe bancă, treptat. Firește, cu ajutorul rezultatelor care s-au tot îmbunătățit.

Mai întâi, a fost calificarea în grupele Champions League, o performanță care a luat presiunea de pe umerii românului, în mare măsură. Apoi, au venit cele patru puncte strânse în primele două etape din faza grupelor. Iar acum, Al-Hilal Omdurman a început să joace și în campionatul din Rwanda, în condițiile în care, în Sudan, fotbalul e oprit de trei ani din cauza unei situații de coșmar!

„Magicianul“ Flomo, gol de generic

În primul meci disputat în întrecerea internă din Rwanda, Al-Hilal Omdurman a smuls o remiză albă cu liderul Police. În această săptămână, echipa lui Reghecampf a întâlnit Gasogi United, formația de pe locul 3.

După o prima repriză albă, „Reghe“ a mutat inspirat. Pentru că l-a introdus pe liberianul Emmanuel Flomo (31 de ani), iar acesta a reușit o dublă prin care a adus victoria echipei sale, scor 2-0.

Primul gol al lui Flomo a fost o veritabilă „bijuterie“, după cum se poate vedea aici. Mijlocașul din Liberia a deschis scorul printr-o „foarfecă“ spectaculoasă, iar reușita sa a fost de departe cea mai spectaculoasă din Africa, în săptămâna care se încheie!

Până la finalul lunii decembrie, Al-Hilal Omdurman va mai disputa șapte (!) meciuri în prima ligă din Rwanda, echipa lui Reghecampf urmând să aibă câte o partidă la fiecare 3-4 zile!

