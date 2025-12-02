Laurențiu Reghecampf (50 de ani) are, probabil, cel mai dificil mandat de antrenor, de când și-a început cariera pe banca tehnică, în 2009.

Ajuns la Al-Hilal Omdurman din august, românul antrenează o echipă care n-a văzut terenul propriu de trei ani! Situația catastrofală din Sudan, cauzată de războiul civil și de o gravă criză sanitară, a oprit fotbalul intern de trei ani.

În aceste condiții, „Reghe“ a fost în Sudan, doar pentru câteva zile, în momentul semnării contractului. De atunci, echipa sa „s-a mutat cortul“. Și a jucat în diferite orașe din Africa, pentru ca acum să-și stabilească baza și terenul propriu, la Kigali, în Rwanda! Dar nu aceasta e singura problemă majoră de care s-a lovit Reghecampf!

De când e la Al-Hilal Omdurman, s-a întâmplat foarte rar ca românul să aibă tot lotul la dispoziție. Acum, după patru luni, „Reghe“ a și răbufnit din această cauză.

„Am jucători care stau numai pe drumuri!“

Duminică, în etapa a doua din Champions League, Al-Hilal Omdurman a condus pe terenul celor de la St Eloi Lupopo (Republica Democratică Congo) până în minutul 79, când gazdele au înscris și au smuls un punct: 1-1.

La conferința de după meci, „Reghe“ a fost întrebat despre căderea echipei sale, în partea a doua. Antrenorul român a admis că, în partea secundă, gazdele au dominat. Doar că întrebarea reporterului l-a cam enervat pe Reghecampf! Pentru că acesta și-a adus aminte că, în săptămâna de dinaintea meciului cu St Eloi Lupopo, zece dintre jucătorii săi au fost convocați la echipa națională.

Pe 26 noiembrie, deci cu doar patru zile înainte de confruntarea St Eloi Lupopo – Al-Hilal Omdurman (1-1), internaționalii lui „Reghe“ au jucat pe un alt continent, în Asia! La Doha (Qatar), naționala Sudanului a învins Libanul, scor 2-1, și a obținut calificarea în grupa D din FIFA Arab Cup 2025. Ceea ce înseamnă că, din nou, internaționalii lui Reghecampf vor pleca de sub comanda sa, pentru a evolua în această întrecere care a început de ieri, în Qatar!

Această situație l-a scos din sărite pe Reghecampf: „Nici n-am reușit să facem recuperarea cu jucătorii mei de la echipa națională. Jucătorii mei au fost pe teren, acum patru zile, ca să fie la dispoziția naționalei. E o situație extrem de dificilă. În acest punct al sezonului, am deja jucători cu 40-42 de partide în care au fost pe teren. E prea mult! Sunt niște jucători care stau numai pe drumuri, ca să fie și la noi, dar și la echipa națională. Și atunci vă întreb: când vreți să-i antrenez pe acești jucători care sunt numai pe drumuri?!“.

În următoarea perioadă, în care va fi din nou fără jucătorii săi convocați la națională, zece la număr (!), Reghecampf va participa cu Al-Hilal Omdurman în campionatul intern din Rwanda. Aici, echipa românului va disputa numai puțin de opt meciuri, în decembrie!

