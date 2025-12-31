Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a avut nevoie de aproximativ 4 luni pentru a-și câștiga liniștea, la Al-Hilal Omdurman din Sudan.

În primele două luni, după sosiresa sa pe bancă, mai mult s-a vorbit despre schimbarea românului din funcție, după cum Sport.ro a arătat aici. Apoi însă, rezultatele s-au îmbunătățit, jocul echipei la fel, iar totul a culminat cu calificarea în grupele Champions League. Aici, în primele două etape, Al-Hilal Omdurman a făcut 4 puncte, bilanț cu care situația lui „Reghe“ s-a dus în cealaltă extremă!

Dintr-un antrenor puternic contestat, românul a devenit foarte apreciat. Și s-a scris că șefii clubului vor să-i prelungească acordul actual, valabil pe un sezon, pentru trei ani.

Reghecampf, prelungirea depinde de dubla cu Mamelodi Sundowns

Informația privind prelungirea contractului lui „Reghe“ a apărut în presa sudaneză, la începutul lunii decembrie, după cum Sport.ro a scris aici. Apoi, subiectul a „murit“, deși echipa joacă la foc automat, în această perioadă.

Înscrisă în prima ligă din Rwanda, Al-Hilal Omdurman a avut opt meciuri, în decembrie, și va avea zece partide în ianuarie! Dintre confruntările care urmează, fix ultimele două din ianuarie vor fi decisive pentru viitorul lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman, pe termen lung.

Potrivit presei sudaneze, subiectul prelungirii contractului lui „Reghe“ a fost analizat de conducerea clubului, în ultimele trei săptămâni. În această perioadă, Al-Hilal Omdurman a avut și o perioadă un pic mai slabă, legând trei meciuri fără victorii în prima ligă din Rwanda, la un moment dat (două eșecuri și un egal). Cu precizarea că Reghecampf e lăsat acum fără o „armată“ întreagă de jucători! Concret, zece dintre elevii săi sunt la Cupa Africii pe Națiuni, în Maroc. Ceea ce înseamnă că rezultatele din Rwanda sunt mai puțin concludente.

În acest context, s-ar fi luat o decizie finală, în board-ul clubului Al-Hilal Omdurman. Șefii grupării sudaneze s-au pus de acord pentru prelungirea contractului lui „Reghe“ pe trei ani. Dar decisive, în acest sens, vor fi următoarele două partide din Champions League, ambele cu Mamelodi Sundowns din Africa de Sud.

Reghecampf, în fața testului suprem cu Al-Hilal Omdurman

Confruntările cu Mamelodi sunt ultimele două din ianuarie pentru echipa lui „Reghe“, programate pentru 23 și 30 ianuarie. Prima partidă va fi pe terenul sud-africanilor, a doua, la Kigali, unde joacă Al-Hilal Omdurman, în Rwanda.

Jurnaliștii din Sudan au explicat că aceste partide vor reprezenta testul suprem pentru Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman. Pentru că Mamelodi Sundowns e o formație de top, în Africa, printre pretendentele la Champions League. De aceea, șefii lui Al-Hilal vor să vadă cum se va descurca echipa, în efectiv complet, în fața unei forțe din Champions League. Dacă rezultatele vor fi satisfăcătoare, atunci lui Reghecampf i se va propune, în mod oficial, prelungirea contractului pe trei ani cu un salariu mărit.

Acum, românul câștigă în jur de 15.000 de dolari pe lună. Dar, dacă va semna pe trei ani, va beneficia de o mărire substanțială a contractului. Inițial, arabii au vehiculat un salariu lunar de 23,000 de dolari. Între timp, în presa locală au apărut și alte cifre, până la 30,000 de dolari pe lună (!), semn că formația din Sudan dispune și de resurse financiare importante.

De amintit că Laurențiu Reghecampf e la a doua sa experiență africană, după cea de la Esperance Tunis, unde a rezistat în funcție, între noiembrie 2024 – martie 2025.

