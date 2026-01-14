Presa din Peninsulă scrie că Inter, echipă antrenată de Cristi Chivu, pregătește o mutare care îl poate ajuta direct pe internaționalul român la PSV Eindhoven.



Transferat în această iarnă de la Parma la PSV pentru 8,5 milioane de euro, Dennis Man s-a adaptat rapid în Olanda. Are cifre foarte bune, dar nu este titular incontestabil. Motivul este concurența directă cu Ivan Perisic, veteranul croat care ocupă același post.

Cristi Chivu îl vrea pe Ivan Perisic



În actualul sezon, Dennis Man a strâns 19 meciuri pentru PSV în toate competițiile, a marcat cinci goluri și a oferit șase pase decisive, statistici solide pentru un jucător aflat la primul sezon într-un campionat nou.

Situația se poate schimba radical. Potrivit jurnalistului italian Pasquale Guarro, Inter Milano ar fi interesată de Ivan Perisic.



Accidentarea lui Denzel Dumfries a creat probleme serioase pe flanc, iar Joao Cancelo, o variantă luată în calcul, a ales FC Barcelona. În acest context, numele croatului a ajuns pe lista scurtă.



PSV n-ar vrea să renunțe la Perisic



Cristi Chivu, care l-a antrenat pe Dennis Man la Parma, ar fi cerut conducerii aducerea lui Perisic, „un jucător polivalent, cu experiență și care cunoaște foarte bine clubul”, în cuvintele sursei citate anterior.



Croatul a mai evoluat pe „Giuseppe Meazza” între 2015 și 2022 și a strâns nu mai puțin de 254 de meciuri, 55 de goluri și 50 de pase decisive.



PSV nu este, însă, încântată de ideea unei despărțiri în această iarnă. Perisic are un rol important în echipa lui Peter Bosz și un contract valabil până în vara lui 2027.

