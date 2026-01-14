Formația pregătită de Burak Yilmaz s-a impus cu 1-0, însă partida a fost umbrită de un moment tensionat, în care antrenorul gazdelor a fost la un pas de a sări la bătaie la arbitru.



Totul a pornit în minutul 12, când fundașul Sanuc a fost eliminat direct pentru o intervenție dură, cu talpa asupra unui adversar. Arbitrul a luat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR, verdict care l-a scos complet din sărite pe Burak Yilmaz. VEZI FOTO

