FOTO ȘI VIDEO Imagini șocante! Burak Yilmaz, la un pas de bătaie cu arbitrul. Maxim și Sorescu l-au ținut cu greu

Imagini șocante! Burak Yilmaz, la un pas de bătaie cu arbitrul. Maxim și Sorescu l-au ținut cu greu Stranieri
Scene incredibile în Cupa Turciei, la meciul dintre Gaziantep și Kocaelispor.

Formația pregătită de Burak Yilmaz s-a impus cu 1-0, însă partida a fost umbrită de un moment tensionat, în care antrenorul gazdelor a fost la un pas de a sări la bătaie la arbitru.

Totul a pornit în minutul 12, când fundașul Sanuc a fost eliminat direct pentru o intervenție dură, cu talpa asupra unui adversar. Arbitrul a luat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR, verdict care l-a scos complet din sărite pe Burak Yilmaz. VEZI FOTO

Burak Yilmaz, la un pas de bătaie cu arbitrul. Maxim și Sorescu l-au ținut cu greu

Fostul mare atacant al Turciei a protestat vehement, a intrat într-un conflict verbal dur cu brigada de arbitri și a fost cu greu ținut la distanță. 

Alex Maxim, aflat pe teren, a fost printre primii care au intervenit pentru a-l calma pe antrenor, fiind ajutat și de Deian Sorescu. În cele din urmă, Yilmaz a fost eliminat și trimis în tribună, nu înainte de a avea un nou acces de furie, îndreptat inclusiv spre un membru al staff-ului. VEZI GALERIA

Maxim titular și căpitan. Deian Sorescu a intrat în repriza secundă. Drăguș nu a prins lotul

În ciuda haosului de pe margine și a inferiorității numerice, Gaziantep a reușit să dea lovitura pe final. Lungoyi a marcat în minutul 87, din pasa lui Sangare, reușit ce a adus prima victorie a echipei în faza grupelor Cupei Turciei.

Alex Maxim a început partida ca titular și a purtat banderola de căpitan, fiind schimbat în minutul 66, moment în care a intrat pe teren Deian Sorescu. Denis Drăguș nu a făcut parte din lot pentru această partidă.

