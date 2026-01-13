Mijlocașul israelian care ajunge la FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Șut, fotbalistul care a decis să semneze cu Al Ain, va semna contractul în următoarele zile.

Cât a costat transferul lui Ofri Arad la FCSB

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că mijlocașul israelian a bătut palma cu gruparea roș-albastră și urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul în următoarele zile.

Întrebat cât a costat transferul lui Ofri Arad, Gigi Becali a refuzat inițial să dezvăluie suma plătită, însă Gabi Torje, prezent în studioul Fotbal Club, a anticipat banii puși la bătaie de finanțatorul de la FCSB: 400.000 de euro. În această sumă, intră, însă bonusul de instalare și comisionul plătit agenților.

”Nu vreau să spun acum! (n.r. cât a costat Ofri Arad). Nu vreau să spun acum (n.r. dacă i-a dat primă de instalare), nu vreau să spun acum (n.r. dacă a dat comisioane la agenți). Când e semnat contractul, atunci spun! Până nu e semnat contractul, nu dau detalii de sume!

I-am dat primă de instalare, normal! Nu o să spun, degeaba încercați! (n.r. Gabi Torje: 400.000, cu tot cu impresari) Cum a ghicit el, perfect a ghicit! Dacă a ghicit omul, ce să mai, îi merge mintea. Poate sunt băiat deștept și scad din salariu. La salariu mai plătești și taxele. Este comunitar, are și pașaport german”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.