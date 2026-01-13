După patru ani de așteptare, arena a fost inaugurată pe 19 mai 2023, paradoxal, cu un meci care a consemnat retrogradarea Chindiei Târgoviște în Liga a 2-a, 2-2 cu FC Voluntari.



Construcția stadionului trebuia să coste inițial aproximativ 6,7 milioane de euro, însă întârzierile, modificările de proiect și creșterea prețurilor la materiale au dus investiția finală la circa 15 milioane de euro.



În plus, capacitatea arenei a fost redusă considerabil. Dacă proiectul inițial prevedea 12.000 de locuri, stadionul a fost recepționat cu aproximativ 8.400 de scaune, toate acoperite.



Cu toate acestea, condițiile oferite sunt la nivel modern, arena fiind dotată cu nocturnă LED de 1.800 de lucși, gazon natural cu instalație de degivrare, turnicheți de acces, sistem de supraveghere video, două tabele multimedia și o parcare de 270 de locuri.



Cum arată astăzi stadionul „Eugen Popescu”



În ianuarie 2025, Sport.ro a vizitat stadionul din Târgoviște, aflat într-o zonă spectaculoasă, chiar lângă Curtea Domnească și Turnul Chindiei.



Din incinta cetății medievale se poate observa direct arena, priveliștea fiind una rar întâlnită în România.

