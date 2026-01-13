FOTO EXCLUSIV Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, una dintre cele mai moderne arene construite în ultimii ani în România, arată bine la aproape doi ani de la inaugurare, chiar dacă drumul până la finalizarea lucrărilor a fost lung și presărat cu probleme.

După patru ani de așteptare, arena a fost inaugurată pe 19 mai 2023, paradoxal, cu un meci care a consemnat retrogradarea Chindiei Târgoviște în Liga a 2-a, 2-2 cu FC Voluntari. 

Construcția stadionului trebuia să coste inițial aproximativ 6,7 milioane de euro, însă întârzierile, modificările de proiect și creșterea prețurilor la materiale au dus investiția finală la circa 15 milioane de euro.

În plus, capacitatea arenei a fost redusă considerabil. Dacă proiectul inițial prevedea 12.000 de locuri, stadionul a fost recepționat cu aproximativ 8.400 de scaune, toate acoperite.

Cu toate acestea, condițiile oferite sunt la nivel modern, arena fiind dotată cu nocturnă LED de 1.800 de lucși, gazon natural cu instalație de degivrare, turnicheți de acces, sistem de supraveghere video, două tabele multimedia și o parcare de 270 de locuri.

Cum arată astăzi stadionul „Eugen Popescu”

În ianuarie 2025, Sport.ro a vizitat stadionul din Târgoviște, aflat într-o zonă spectaculoasă, chiar lângă Curtea Domnească și Turnul Chindiei. 

Din incinta cetății medievale se poate observa direct arena, priveliștea fiind una rar întâlnită în România.

Deși era iarnă, iar temperaturile scăzute își puseseră amprenta, gazonul s-a prezentat decent, cu mici zone afectate în apropierea pistei de atletism și în careuri.

Tribunele sunt moderne, scaunele se prezintă bine, iar vizibilitatea este foarte bună din toate zonele stadionului.

Arena găzduiește nu doar meciurile Chindiei, ci și partide ale echipelor naționale de tineret, precum și competiții de atletism la nivel județean.

Localnicii vorbesc cu mândrie despre stadion, chiar dacă regretul rămâne legat de faptul că echipa orașului nu mai evoluează în prima ligă.

„Gazonul a fost pus în pandemie și au fost probleme mari la livrare și montare. De aici au apărut și dificultățile”, a spus un locuitor din zonă.

„Condițiile sunt foarte bune. Păcat că nu mai este echipa în prima ligă. Mare păcat să ai o asemenea splendoare și să nu joci la cel mai înalt nivel”, a completat un alt localnic.

