La doar două puncte de zona play-off-ului, FCSB va întâlni o echipă care este deja în ”TOP 6”. FC Argeș are 34 de puncte și are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a se menține în zona locurilor fruntașe.



În această perioadă de mercato, campioana l-a pierdut pe Adrian Șut (26 de ani), care a fost transferat de Al-Ain pentru 1,5 milioane de euro. La conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș, Elias Charalambous a vorbit despre plecarea mijlocașului care s-a numărat printre căpitanii echipei în ultimele sezoane.



Întrebarea la care Elias Charalambous nu a stat pe gânduri: ”Să-i întrebați pe Meme și pe 'boss'”



„Știm că am pierdut un jucător foarte important, dar am spus-o mereu că suntem deschiși dacă e bine pentru jucător și pentru club. Am avut mereu discuții cu Șut, înainte și după ce a plecat, el a avut în minte un nou pas în cariera sa.

A găsit o oportunitate bună pentru el, pentru club. Toată lumea e fericită. Șut, pentru noi, e parte din trecut, trebuie să continuăm pe drumul nostru”, a spus antrenorul FCSB-ului.

Inevitabil, a venit și întrebarea legată de transferuri. Gigi Becali a dezvăluit că este în negocieri pentru transferul unui atacant, dar Charalambous rămâne rezervat. Nu a vrut să facă niciun comentariu pe această temă.



„(n.r. - Așteptați și alți jucători?) Puteți să-i întrebați pe Meme și pe 'boss' despre asta”, s-a limitat să spună Elias Charalambous, la conferința de presă.



Ce urmează pentru FCSB



Pentru FCSB urmează meciul de vineri seară cu FC Argeș în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



După 21 de runde disputate în campionat, gruparea roș-albastră ocupă poziția a 9-a în clasament cu 31 de puncte. Opt victorii și șapte rezultate de egalitate a bifat FCSB, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.

