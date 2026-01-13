Internaționalul român își dorește să plece în această iarnă de la Tottenham pentru a prinde minute până la barajul pentru Cupa Mondială și a ajuns la un acord cu AS Roma.

Napoli se interesează de Radu Drăgușin

Revenirea fotbalistului în Serie A nu este simplă. AS Roma le-a propus celor de la Tottenham un împrumut cu drept de cumpărare pentru Drăgușin, ofertă refuzată însă de londonezi, care și-ar dori să îl vândă definitiv pe român.

Italienii de la TuttoMercatoWeb susțin că cei de la Tottenham s-ar putea răzgândi abia la finalul perioadei de transferuri, în condițiile în care nu vor primi nicio ofertă interesantă pentru un transfer definitiv al lui Radu Drăgușin.

Jurnalistul Mirko Di Natale anunță însă o răsturnare de situație. Se pare că în timp ce negocierile dintre AS Roma și Tottenham au intrat în impas, un alt club din Serie A se interesează de internaționalul român. Napoli, echipa antrenată de Antonio Conte, rivalul lui Cristi Chivu în cursa pentru Scudetto, îl vrea la echipă pe Drăgușin. De Drăgușin s-a mai interesat și RB Leipzig din Bundesliga, care ar fi dispusă să plătească o sumă de transfer, însă Di Natale susține că nemții rămân, cel puțin deocamdată, în plan secund.

”Napoli s-a interesat recent de situația lui Radu Drăgușin.

AS Roma rămâne favorită, însă negocierile cu Tottenham sunt în impas. Nu există un acord asupra modalității de transfer. În acest moment, nu se dorește un împrumut cu drept de cumpărare.

RB Leipzig care i-a propus lui Tottenham transferul definitiv rămâne în plan secund”, a spus jurnalistul Mirko Di Natale.

