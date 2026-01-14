Revenire neașteptată pentru Enes Sali! Recordmenul României, pe cale să semneze

Enes Sali (19 ani) nu a avut parte de o experiență reușită în Major League Soccer, iar acum este pe cale să se despartă de FC Dallas.

Enes Sali, pe cale să revină la Al Riyadh

Sali, care se anunța unul dintre cei mai promițători fotbaliști români și debuta la echipa națională de seniori când avea doar 15 ani și 8 luni, a fost vândut de Farul în ianuarie 2024, la FC Dallas. În cei doi ani, fotbalistul născut în Canada a jucat în doar două meciuri oficiale pentru gruparea din MLS.

Acum, presa din Arabia Saudită anunță că extrema stângă este pe cale să semneze cu Al Riyadh, ocupanta locului 15 în campionat. Ar fi o revenire a lui Sali, care a mai jucat aici în perioada februarie - mai 2025, sub formă de împrumut de la Dallas.

În prima sa perioadă la Al Riyadh, Sali nu a reușit să impresioneze. A jucat în 8 meciuri, doar de două ori ca titular, a reușit un gol și un assist. Ulterior, în vară, s-a întors la FC Dallas, alături de care are contract până la finalul lui 2027.

Al Riyadh are emoții serioase în privința retrogradării. La jumătatea sezonului din Arabia Saudită, după 14 etape, echipa antrenată de uruguayanul Daniel Carreno ocupă locul 15, ultimul care asigură salvarea, cu doar 9 puncte. 

Enes Sali, recordmen în România

Sali s-a născut în Toronto (Canada) din părinți români de origine turcă. A făcut o parte a junioratului inclusiv în academia Barcelonei, iar în 2018 a sosit la Academia Hagi.

Sali deține în prezent două recorduri greu de doborât: cel mai tânăr marcator din istoria primei ligi a României (15 ani, 6 luni și 21 de zile, într-un Farul - Academia Clinceni 5-0) și cel mai tânăr debutant din istoria naționalei de seniori a României (15 ani, 8 luni și 22 de zile, într-un meci România - Liechtenstein 2-0).

În ciuda bornelor impresionante stabilite, Sali nu a reușit să confirme în străinătate, cel puțin până acum, și nu a mai fost chemat nici măcar la naționalele de juniori ale României.

  • 20 de ani va împlini Enes Sali pe 23 februarie
