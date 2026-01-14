Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB se află în negocieri avansate cu mijlocașul Ofri Arad (27 de ani), însă israelianul are și o altă ofertă tentantă pe masă.

ofri aradFCSBKairat AlmatyChina
Liber de contract de la începutul acestui an, în urma despărțirii de Kairat Almaty, Ofri Arad a primit o ofertă de la FCSB, iar Gigi Becali a anunțat deja că i-a trimis contractul mijlocașului pentru a-l semna.

Ofri Arad, aflat în negocieri avansate cu FCSB, are și o ofertă din China

Publicația israeliană One avertizează însă că Ofri Arad are o ofertă și din China. Chiar și așa, Gigi Becali s-a arătat încrezător că mijlocașul se va ține de cuvânt și va juca în România.

"Gigi Becali a spus că Ofri Arad este foarte aproape de FCSB, dar mutarea nu a fost încă finalizat, iar jucătorul are și o ofertă din China", au scris israelienii.

De altfel, după ce s-a despărțit de Kairat Almaty și înainte să apară varianta FCSB, Arad părea interesat de o experiență în afara Europei, așa cum a declarat impresarul său, Gilad Katsav.

"Arad este dorit în anumite campionate, în MLS, precum și în China și Japonia. Intenția noastră nu este să ne întoarcem în Israel. Am avut oferte de la două echipe din Israel, dar obiectivul nostru nu este să revenim acolo. Cred că vom găsi o soluție. Ferestrele de transferuri încep la mijlocul lunii ianuarie în ligile despre care am vorbit", spunea impresarul lui Ofri Arad, în presa din Israel, înainte să apară varianta FCSB.

Cine este Ofri Arad

Ofri Arad are 27 de ani și evoluează pe postul de închizător sau fundaș central. Israelianul măsoară 1,82m, s-a format la Maccabi Haifa și are 10 meciuri la echipa națională.

Arad are în palmares cinci titluri consecutive de campion - trei în Israel cu Maccabi Haifa și două în Kazahstan cu Kairat Almaty. La Kairat a purtat inclusiv banderola de căpitan și a jucat în faza principală Champions League din acest sezon.

Mijlocașul a fost titular la Kairat Almaty în meciurile din Champions League cu Sporting Lisabona, Real Madrid, Pafos și Inter, iar împotriva echipei lui Cristi Chivu a reușit să înscrie un gol.

Ofri Arad a rămas liber de contract la finalul lunii decembrie, după ce contractul său cu Kairat Almaty a expirat. 

