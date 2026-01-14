Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Liber de contract de la începutul acestui an, în urma despărțirii de Kairat Almaty, Ofri Arad a primit o ofertă de la FCSB, iar Gigi Becali a anunțat deja că i-a trimis contractul mijlocașului pentru a-l semna.



Ofri Arad, aflat în negocieri avansate cu FCSB, are și o ofertă din China

Publicația israeliană One avertizează însă că Ofri Arad are o ofertă și din China. Chiar și așa, Gigi Becali s-a arătat încrezător că mijlocașul se va ține de cuvânt și va juca în România.



"Gigi Becali a spus că Ofri Arad este foarte aproape de FCSB, dar mutarea nu a fost încă finalizat, iar jucătorul are și o ofertă din China", au scris israelienii.



De altfel, după ce s-a despărțit de Kairat Almaty și înainte să apară varianta FCSB, Arad părea interesat de o experiență în afara Europei, așa cum a declarat impresarul său, Gilad Katsav.



"Arad este dorit în anumite campionate, în MLS, precum și în China și Japonia. Intenția noastră nu este să ne întoarcem în Israel. Am avut oferte de la două echipe din Israel, dar obiectivul nostru nu este să revenim acolo. Cred că vom găsi o soluție. Ferestrele de transferuri încep la mijlocul lunii ianuarie în ligile despre care am vorbit", spunea impresarul lui Ofri Arad, în presa din Israel, înainte să apară varianta FCSB.