Mary Stoiana a învins, în calificările Openului Australian, o jucătoare clasată cu 57 de locuri mai sus, în ierarhia WTA.

Mary Stoiana (22 de ani, 221 WTA) are înălțimea Simonei Halep, dar și un motiv solid să creadă că 2026 va fi cel mai bun an al carierei sale în tenisul profesionist.

Sportiva americană cu tată român a obținut o victorie extraordinară în primul tur al calificărilor Openului Australian.

Mary Stoiana se face cunoscută în circuitul WTA

La Melbourne, Mary Stoiana a trecut de italianca Nuria Brancaccio (164 WTA), scor 7-5, 4-6, 7-5, într-un meci de trei ore fără treisprezece minute, care arată intensitatea dură a tipului de partide care pot schimba traiectoria unei jucătoare de tenis în circuitul WTA.

Apropiată la doi pași de intrarea în turneul propriu-zis, Mary Stoiana va întâlni o altă sportivă din Italia, în turul secund preliminar: Lucia Bronzetti (106 WTA) - jucătoarea care a învins-o pe Simona Halep în ultimul meci al carierei constănțencei -, care este și favorită număr doi în calificările competiției de la antipozi.

Povestea jucătoarei Mary Stoiana

Mary Stoiana a crescut pe Coasta de Est a Americii, în Southbury, Connecticut, unde a fost îndrumată de tatăl său către tenisul profesionist.

„Nu puneți multă presiune pe copii, prima dată. Lăsați-i să se distreze și să interacționeze cu alți copii,” este principiul exprimat de Val Stoiana, tatăl său, în Court Time Magazine, în urmă cu două decenii și jumătate.

Fost jucător de top 10 la nivel național, în România, Val Stoiana a emigrat în Statele Unite ale Americii în 1973.

Și-a perfecționat tenisul învățat pe zgura din România pe terenurile publice de hard din Parcul Astoria al cartierului Queen's. La New York și în Connecticut, Val Stoiana și-a afirmat calitățile, printre americani, și continuă să predea tenis și în ziua de azi.

Instruită de tatăl său, un român emigrat în America în anii '70

În 2023, fiica sa, Mary Stoiana, a devenit prima jucătoare de la Universitatea Texas A&M care câștigă titlul de campioană al competiției ITA All-American Championship.

La acest succes a contribuit semnificativ și mama jucătoarei, Kathleen Morrone, care și-a oprit cariera de designer interior pentru a-i oferi fiicei sale educație la domiciliu, aspect care le-a permis să călătorească împreună la turneele de junioare.

„Avea patru sau cinci ani și puteai să vezi că are o structură atletică. A început să joace turnee împotriva unor copii mai mari și era competitivă. Mi-am dat seama devreme că o să fie bună la tenis,” a punctat Val Stoiana, într-un interviu acordat 12th Man Foundation.

În octombrie 2024, Mary Stoiana a reușit să câștige primul titlu ITF al carierei, la Edmond, în Oklahoma.

Soartă diferită pentru Miriam Bulgaru

Din nefericire, Miriam Bulgaru (197 WTA) nu a replicat rezultatul bun, obținut de Mary Stoiana, în runda inaugurală a calificărilor Openului Australiei.

Sportiva din Alba Iulia a fost învinsă de Tamara Korpatsch (124 WTA) - fostă câștigătoare a Openului Transilvaniei, în 2023 -, scor 6-4, 6-7 (7), 6-2.

Trei ore fără douăsprezece minute a fost durata partidei intense dintre Korpatsch și Bulgaru.

Mary Stoiana

  • Stoiana mary
×
