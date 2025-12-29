Formația antrenată de tehnicianul român s-a impus pe teren propriu cu scorul de 4-2 în fața celor de la AS Kigali, într-o partidă cu multe răsturnări de situație.



Al-Hilal Omdurman a avut o primă repriză dificilă și a fost condusă în minutul 39, după golul marcat de Iyabivuze Osee pentru AS Kigali. Reacția echipei lui Reghecampf a venit rapid, iar Adama Coulibaly a restabilit egalitatea în minutul 42.



Spectacol cu șase goluri în ultimul meci al anului pentru „Reghe”



După reluarea jocului, Al-Hilal s-a dezlănțuit ofensiv și a înscris de trei ori, în minutele 66, 71 și 90. Problemele defensive nu au dispărut complet, iar AS Kigali a mai punctat o dată, în minutul 88.



Grație acestui succes, Al-Hilal Omdurman a urcat pe locul 12 în clasamentul campionatului din Rwanda, cu 17 puncte acumulate. Echipa românului are însă șase meciuri mai puțin disputate față de adversarele directe.



În cele nouă partide jucate până acum, Al-Hilal a înregistrat cinci victorii, două remize și două înfrângeri.



Primul meci din 2026 pentru formația lui Laurențiu Reghecampf este programat pe 2 ianuarie, în deplasare, împotriva celor de la Gicumbi, echipă aflată pe locul 10.

