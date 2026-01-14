Invitat la „Fața la joc”, emisiune moderată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, fostul fundaș al FCSB-ului și al lui Southampton a povestit un episod din Cupa României, petrecut pe vremea când evolua la Someșul Satu Mare.



Florin Gardoș rememorează: „Am trecut pe lângă ei și mi-am zis: «Ăștia-s la nivel mare»”



După ce în platou au fost analizate mai multe partide din FA Cup, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, Gardoș și-a adus aminte de duelul cu CFR Cluj, disputat în sezonul 2006-2007, pe când ardelenii erau proaspăt promovați în Liga 1. Meciul s-a jucat la Oradea, pe teren neutru.



„Țin minte foarte clar momentul din tunel. Noi intram la vestiare, ei ieșeau spre teren. Am trecut pe lângă ei și simțeam parfumuri din alea scumpe. Atunci mi-am zis: «Ăștia-s la nivel mare». Ne-au bătut, a fost un meci echilibrat, dar pentru noi a fost o experiență memorabilă”, a povestit Gardoș.



Meciul la care face Gardoș referință se întâmpla în șaisprezecimile Cupei României, disputat pe 24 octombrie 2006. La pauză era doar 1-0, iar Someșul Satu Mare avea să cedeze până la urmă cu 4-0. Partida a fost arbitrată de Ovidiu Hațegan, aflat atunci la început de carieră.

