Gregory Tade, fostul atacant al FCSB, a vorbit deschis despre relația tensionată pe care a avut-o cu Laurențiu Reghecampf, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.



În cadrul interviului, francezul nu s-a ferit de cuvinte și a reacționat ironic atunci când a aflat că fostul său antrenor pregătește acum o echipă din statul african Sudan.



Ajuns la FCSB în vara lui 2015, transferat de la CFR Cluj pentru 500.000 de euro, Tade a lucrat direct cu Reghecampf într-un sezon marcat de conflicte, DETALII AICI.



Tade s-a prăpădit de râs când a aflat unde antrenează Reghecampf: „Karma!”



Informat că Laurențiu Reghecampf antrenează în prezent la Al Hilal Omdurman, formație care evoluează în campionatul Rwandei din cauza războiului din Sudan, Tade a avut o reacție de milioane.



„Ha ha! Pentru mine, asta arată disperare. Știu că are și probleme financiare. Toate astea, pentru mine, sunt karma. Când tratezi rău jucători, când vorbești urât cu oamenii, la un moment dat viața se întoarce împotriva ta”, a declarat Gregory Tade pentru Sport.ro.



Laurențiu Reghecampf se află din 2025 pe banca lui Al Hilal Omdurman, campioana Sudanului, club forțat să joace în Rwanda din motive de securitate. La momentul redactării acestui articol, Al Hilal ocupă locul 12 în campionatul rwandez, cu 13 puncte după șase meciuri.



Gregory Tade a petrecut un singur sezon la FCSB, în care a marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive în 37 de partide. A cucerit Cupa Ligii, singurul trofeu din cariera sa. La finalul sezonului 2015–2016, atacantul a fost lăsat să plece liber de contract la Qatar SC.



La CFR Cluj, Tade a atins vârful carierei, cu 23 de goluri în 57 de meciuri și titlul de golgheter al Ligii 1. După despărțirea de FCSB, a mai jucat în Qatar și Israel, apoi a revenit pentru scurt timp în România, la Dinamo, fără să debuteze. Și-a încheiat cariera în Scoția, acolo unde este stabilit și în prezent.

