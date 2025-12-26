Laurențiu Reghecampf dă un adevărat test al rezistenței, la Al-Hilal Omdurman! Pentru că la această formație sudaneză sunt foarte multe probleme de care un antrenor nu se lovește, în mod normal.

În primul rând, echipa e fără avantajul terenului propriu de trei ani din motive enumerate de Sport.ro aici. Apoi, Al-Hilal Omdurman are, periodic, o listă foarte lungă a jucătorilor convocați la echipa națională. Spre exemplu, în această perioadă, „Reghe“ a rămas, brusc, fără zece oameni! Toți au fost convocați la prima reprezentativă a Sudanului. Mai întâi, pentru FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie), iar apoi pentru Cupa Africii pe Națiuni (21 decembrie – 18 ianuarie).

Reghecampf, mesaj clar pentru conducere: vrea trei jucători noi în iarnă!

Ca și cum aceste probleme nu erau suficient de mari, la Al-Hilal Omdurman mai e o situație bizară. Cea legată de programul sufocant al meciurilor. În decembrie, echipa a avut opt partide. Iar în ianuarie, sunt programate zece meciuri! Asta în condițiile în care lotul e foarte restrâns numeric, după plecările la echipa națională.

În aceste condiții, „Reghe“ a răbufnit, potrivit jurnaliștilor din Sudan. Și le-a dat șefilor o listă cu jucătorii care trebuie să fie transferați, în mod obligatoriu, în ianuarie, când se va redeschide perioada de mercato.

„La cererea lui Reghecampf, întărirea lotului tocmai a devenit prioritatea numărul 1 pentru șefii clubului, în această iarnă. Tehnicianul român a cerut ca, în următoarele săptămâni, să fie aduși un mijlocaș defensiv, un stoper și un fundaș stânga. Reghecampf a avertizat că echipa are nevoie de aceste transferuri, dacă vrea să fie competitivă, în continuarea sezonului, mai ales că urmează și meciurile din Champions League“, a scris presa arabă.

