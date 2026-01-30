E clar: arabii nu-l vor mai lăsa pe Laurențiu Reghecampf să plece prea curând de la Al-Hilal Omdurman! Pentru că, la ce rezultate are aici, românul chiar și-a câștigat pe deplin meritat porecla de „Vrăjitorul alb“.

Vineri seara, sudanezii au întâlnit Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), una dintre marile pretendente la trofeul Champions League din acest sezon. A fost „meciul revanșă“, după ce, săptămâna trecută, cele două rivale din grupa C s-au duelat, la Pretoria. Atunci, partida s-a terminat la egalitate: 2-2.

Reghecampf, victorie mare cu Mamelodi Sundowns

De această dată, Kigali (Rwanda) a fost gazda meciului, în condițiile în care Al-Hilal Omdurman e privată de avantajul terenului propriu din cauza războiului din Sudan. Dar nici acest aspect n-a împiedicat echipa lui Reghecampf.

Al-Hilal Omdurman a condus cu 1-0 la pauză, după reușita lui Abdelrahman (45+3). La reluare, starul din Burundi, Jean Claude, a majorat avantajul echipei lui Reghecampf: 2-0, în minutul 49. Și, chiar dacă sud-africanii au punctat prin Arthur Sales, în minutul 61, a fost prea puțin, prea târziu.

Al-Hilal Omdurman s-a impus cu 2-1 în fața unei formații tari, despre care se spune că e „Brazilia Africii“, și de acum e ca și calificată în sferturile Champions League. Aici, vor ajunge primele două clasate din fiecare serie, la finalul fazei grupelor.

