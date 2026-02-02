Al-Hilal Omdurman, condusă de pe bancă de tehnicianul român în vârstă de 50 de ani, a trecut vineri seară de sud-africanii de la Mamelodi Sundowns, scor 2-1, într-o partidă disputată pe stadionul „Amahoro” din Kigali. Această victorie a propulsat echipa lui Reghecampf pe primul loc în Grupa C a Ligii Campionilor Africii, fiind neînvinsă în această fază a competiției.



Deși echipa sa a suferit la capitolul posesie (doar 29%), eficiența a fost cheia, „Reghe” reușind să gestioneze perfect momentul. Totuși, la finalul partidei, antrenorul a refuzat să accepte laudele pentru forma excelentă a sudanezilor, preferând să mute lumina reflectoarelor asupra vestiarului.



„Toate felicitările merg către jucători, pentru că ei sunt cei care muncesc pe teren. Dacă ne uităm la performanța noastră din ultima perioadă împotriva celor de la Sundowns, avem jucători de caracter și de bună calitate. Au încercat să dea totul pentru a face un joc bun. Eu nu am făcut nimic, eu sunt acolo doar să gestionez jucătorii, să gestionez puzzle-ul și să gestionez atmosfera”, a transmis Reghecampf, potrivit Panafricafootball, după succesul răsunător.



Mesaj pentru suporterii de acasă



Tehnicianul a vorbit și despre susținerea primită în exil, Al-Hilal fiind nevoită să joace partidele de pe teren propriu în afara Sudanului, în Rwanda, dar beneficiind de o audiență uriașă în fața televizoarelor.



„Avem poate două stadioane pline cu fani care se uită la TV, pentru că nu au posibilitatea să vadă meciul pe viu. Sunt sigur că în perioada următoare, poate la următorul meci când vom juca împotriva numelor mari, vom avea un stadion plin. Asta este foarte bine pentru fotbal și pentru fanii lui Al Hilal”, a mai spus antrenorul român.



Victoria lui Al-Hilal s-a conturat prin golurile marcate de Mohamed Abdelrahman, din penalty, în prelungirile primei reprize, și de Jean-Claude Girumugisha, imediat după pauză. Oaspeții au redus din diferență prin Arthur Sales, dar nu a fost suficient pentru a întoarce soarta partidei.



Cu acest succes, Reghecampf își confirmă statutul solid la echipă, având o medie impresionantă de 2,25 puncte pe meci în actualul mandat la Al-Hilal.

