Campioana en-titre a obținut trei puncte vitale în partida cu Csikszereda, scor 1-0, rezultat care o aduce la doar patru lungimi de locul 6. Deși echipa antrenată de Elias Charalambous a avut oscilații de formă, Laurențiu Reghecampf nu are emoții în privința clasării roș-albaștrilor în primele șase.



Tehnicianul a explicat că un play-off puternic are nevoie de prezența marilor rivale, pentru a evita situațiile din anii trecuți, când competiția se dezechilibra rapid.



„Se pierdea echilibrul”



Reghecampf a creionat tabloul ideal pentru lupta la titlu: „Da, 100%! Pentru că nivelul campionatului în anul acesta e mai bun decât ce a fost în anii precedenți, mi-aș dori un play-off cu Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR Cluj și încă o echipă. Eu așa m-aș fi gândit că ar fi un play-off cu meciuri foarte frumoase.



Pentru că avem experiența asta și știm din anii precedenți, întotdeauna o echipă care a intrat din întâmplare în play-off, a jucat primul meci cu ambiție mai mare, dar, având în vedere diferența de valoare, după al doilea meci, echipa respectivă era echipa care era bătută de toate echipele. Și cumva se pierdea echilibrul din play-off. Ajungeau să rămână 2-3 echipe, care își luau 1-2 echipe și cealaltă 1-2 echipe.



În momentul când o să ai Rapid, Craiova, Dinamo, CFR, FCSB și încă o echipă cu un parcurs bun, cum ar fi U Cluj. Echipe care până acum au jucat un fotbal bun. Iar U Cluj merită să intre în play-off dacă bate Rapid la București cu 2-0”, a spus Reghecampf, potrivit Fanatik.

