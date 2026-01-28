Laurențiu Reghecampf (50 de ani) are șanse mari să prindă „rădăcini“ în fotbalul african.

Prima sa experiență pe „continentul negru“ a fost scurtă și s-a încheiat brusc, după doar 4 luni la Esperance Tunis. Nici până în ziua de astăzi nu se știe cu exactitate ce a declanșat plecarea lui „Reghe“ din Tunisia, deși a pierdut doar 2 meciuri din 24!

Cert e că, după acest episod bizar, fostul antrenor al FCSB-ului a ajuns la o formație unde, la ora actuală, e pe cai mari. Al-Hilal Omdurman (Sudan) are o serie de zece meciuri fără înfrângere acum: opt victorii, două egaluri. Echipa e lider în prima ligă din Rwanda – aici joacă din cauza războiului din Sudan – și cu un picior în sferturile Champions League.

Reghecampf l-a descoperit pe „Pogba al Sudanului“

La rezultatele excelente ale arabilor o contribuție importantă a avut mijlocașul Abdelrazig Omer (32 de ani). Nu mai departe de săptămâna trecută, acesta a reușit o dublă în marele meci din Champions League cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), în deplasare: 2-2.

Omer – are 4 goluri, în total, în actuala ediție din Champions League – a strălucit atât de mult, sub comanda lui Reghecampf, încât fanii și jurnaliștii africani l-au poreclit „Pogba al Sudanului“.

Omer face parte dintr-un trident de vedete, care a „erupt“ în acest sezon cu Reghecampf pe bancă. Presa africană a notat că tehnicianul român a contribuit și la creșterea spectaculoasă arătată de tinerii Emmanuel Flomo (18 ani) și Jean Claude Girumugisha (21 de ani).

Pentru Al-Hilal Omdurman, urmează meciul de „acasă“ din Champions League cu Mamelodi Sundowns, vineri, de la ora 21:00, la Benghazi (Libia).

