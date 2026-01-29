Și, totuși, tehnicianul român are motive mari de satisfacție. Pentru că echipa sa e pe primul loc în campionatul din Rwanda – aici s-a înscris din cauza războiului din Sudan – și pe loc de calificare, în sferturi, în grupa de Champions League. În plus, la ora actuală, Al-Hilal Omdurman are o serie de zece meciuri fără înfrângere: opt victorii și două egaluri.

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) s-a ales cu multe fire albe de păr, de când lucrează în Africa, la Al-Hilal Omdurman din Sudan.

Laurențiu Reghecampf, cu ochelari de soare a la Tom Cruise în fața ziariștilor

Având în vedere că e pe val, „Reghe“ a adoptat și un look foarte trendy, la conferința de dinaintea meciului Al-Hilal Omdurman – Mamelodi Sundowns (vineri, ora 21:00) din etapa a 4-a, în grupa C din Champions League.

Românul a apărut în fața ziariștilor cu niște ochelari de soare a la Tom Cruise din filmul „Top Gun“. Și nu le-a dat jos nici măcar atunci când și-a început discursul, prefațând întâlnirea crucială cu formația sud-africană.

„Nu-mi place să vorbesc mult. Prefer să văd cum echipa mea se descurcă bine pe teren. Nu cred că parcursul nostru de până acum e ceva special (n.r. – în grupa de Liga Campionilor). Jucăm, așa cum ne propunem și avem un lot foarte bun. Nu-mi fac planuri pe termen lung. Iau lucrurile meci de meci. Îmi încurajez jucătorii să joace fotbal, ca să avem rezultate pozitive. Meciul de mâine (n.r. – cu Mamelodi Sundowns), cred că va fi unul deschis. Ambele echipe au nevoie de a câștiga puncte. De asta, sunt sigur că va fi un meci foarte bun. Celelalte echipe produc un zgomot mediatic foarte mare. Dar realitatea e următoarea: în grupa noastră, Sundowns și Al-Hilal se luptă pentru locul 1“, a spus Reghecampf.

În Liga Campionilor Africii, după terminarea fazei grupelor, primele două clasate din fiecare serie vor avansa, în sferturi.

